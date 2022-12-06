联合国生物多样性大会COP15在加拿大蒙特利尔市开幕。

COP15的全名是 联合国生物多样性公约缔约方第15次会议 。这次会议的第一部分去年已在中国昆明市以线上和现场结合的形式举行。今天开幕的第二部分会议原定也在昆明举行，但是中国的清零防疫政策和因此在多个城市实行的封控措施使联合国不得不改变会议地点。当时谁也没有预见到中国会爆发激烈抗议并迫使政府仓促放弃清零封控。

几个星期来，蒙特利尔市会议中心周围的一些街道被关闭，公车改道。最近的地铁站从本周起暂停使用。加拿大皇家骑警、魁北克省警和蒙特利尔市警局联合成立了一个特别安保团队。其发言人亚当斯（Tasha Adams）表示，像这样与会者人数超过一万五千的会议，它的安保工作的规模也远超过对国家领导人的保护。

来自196个国家的代表将在今后十几天里进行讨论和谈判，以达成一项关于保护全球生态环境和生物多样性的国际协定。一些科学家建议在2030年以前把全球30%的陆地和海洋划为自然保护区，以延缓越来越严重的生物灭绝和气温变暖。这个建议得到了加拿大的支持。

这次会议将与12月19日闭幕。

（Radio-Canada, adaptation en chinois par Wei Wu）