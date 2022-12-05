网络安全调查：大赦国际加拿大分部遭到来自中国的网络攻击。

大赦国际加拿大分部最早发现自己遭到网络攻击是在10月5日。受委托调查此案的英国网络安全公司Secureworks刚刚交出调查结果。

调查人员认为，这次网络攻击具有 高级持续性威胁 （APT）的特征。此类攻击经过精心策划，针对特定的组织，技术先进，手段隐蔽，持续时间长。与那些以勒索赎金为目标的网络攻击不同，对大赦国际加拿大分部进行网络攻击的人试图对其网络系统进行隐蔽的监视，并试图获得该机构的联系人名单。

Secureworks的报告说，调查人员可以肯定这次攻击来自中国政府或者与中国政府有关的组织。这个结论的依据包括成为攻击者目标的信息，攻击者的行为特征和所使用的工具。该公司的情报信息主管麦克莱伦（Mike McLellan）说，人权团体是中国最近的网络攻击目标之一。中国对大赦国际这样的组织感兴趣，是因为其合作者和所从事的工作。

大赦国际加拿大分部秘书长尼维亚班迪（Ketty Nivyabandi）希望这次攻击能让其他人权组织和公民团体提高警惕。她还表示，大赦国际将一如既往捍卫人权，同时继续与网络安全专家合作以防范未来的攻击。

（CBC News, Murray Brewster, adaptation en chinois par Wei Wu）