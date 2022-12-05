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阿尔伯塔省主权法案引起抗议和争论
阿尔伯塔省政府上周二提交的主权法案在省内外引起了激烈的争论。在刚刚过去的周末，该法案的支持者和反对者在省会埃德蒙顿市举行了针锋相对的示威活动。省长史密斯（Danielle Smith）表示对修改意见持开放态度，立场似有软化。
这项法案全名为《在统一的加拿大内部的阿尔伯塔主权法》，是新当选的史密斯政府在省议会的
开场秀，其宗旨是赋予省政府拒绝
违宪和伤害阿尔伯塔省利益的联邦法律的权力。它引起最大争议的部分是关于省政府内阁权力的条款。如果该法通过，省政府内阁不仅将有权力拒绝实施联邦法律并自己修改法律，而且有权力要求省级机构和市政府不实施某些联邦法。
因此可想而知，该法案最激烈的反对者当中包括埃德蒙顿、卡尔加里等城市的市长和该省原住民领袖。卡尔加里市长冈戴克（Jyoti Gondek）说，这是最明显的越权，会捆住市政府的手脚，使其无法服务市民。
该省官方反对党阿尔伯塔新民主党说，这是一项
有毒的法案，将会损害阿尔伯塔省的声誉和投资环境。示威活动的组织者之一阿里说，他们希望省政府致力于帮助民众，而不是忙着跟联邦政府对着干。
支持主权法的抗议者彼得森（Benita Pedersen）则表示，这项法案是为了维护阿尔伯塔省的管辖权。
我们不需要渥太华的任何东西。
在加拿大，省级政府因管辖权范围之争把联邦政府告上法庭的事时有发生，但是一项联邦法律是否违反了宪法或是否侵犯了省级政府的管辖权，是由法庭而不是由省内阁或省议会裁定的。
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（CBC News, Emily Pasiuk, adaptation en chinois par Wei Wu）