阿尔伯塔省主权法案引起抗议和争论

这项法案全名为《在统一的加拿大内部的阿尔伯塔主权法》，是新当选的史密斯政府在省议会的 开场秀 ，其宗旨是赋予省政府拒绝 违宪和伤害阿尔伯塔省利益 的联邦法律的权力。它引起最大争议的部分是关于省政府内阁权力的条款。如果该法通过，省政府内阁不仅将有权力拒绝实施联邦法律并自己修改法律，而且有权力要求省级机构和市政府不实施某些联邦法。

因此可想而知，该法案最激烈的反对者当中包括埃德蒙顿、卡尔加里等城市的市长和该省原住民领袖。卡尔加里市长冈戴克（Jyoti Gondek）说，这是最明显的越权，会捆住市政府的手脚，使其无法服务市民。

该省官方反对党阿尔伯塔新民主党说，这是一项 有毒的 法案，将会损害阿尔伯塔省的声誉和投资环境。示威活动的组织者之一阿里说，他们希望省政府致力于帮助民众，而不是忙着跟联邦政府对着干。

支持主权法的抗议者彼得森（Benita Pedersen）则表示，这项法案是为了维护阿尔伯塔省的管辖权。 我们不需要渥太华的任何东西。

在加拿大，省级政府因管辖权范围之争把联邦政府告上法庭的事时有发生，但是一项联邦法律是否违反了宪法或是否侵犯了省级政府的管辖权，是由法庭而不是由省内阁或省议会裁定的。

（CBC News, Emily Pasiuk, adaptation en chinois par Wei Wu）