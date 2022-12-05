加拿大食品价格年度报告：明年食品继续涨价，蔬菜尤甚

各种食品的涨幅并不相同。蔬菜价格可能最高上涨8%，接下来是面点、乳制品和肉类，但专家们认为水果价格的涨幅最高不会超过5%。

2023年加拿大食品价格涨幅预测： 蔬菜：6%-8% 面点、乳制品、肉类：5%-7% 餐馆、海鲜：4%-6% 水果：3%-5% 平均涨幅：5%-7%

由同一个研究小组在去年年底发布的食品价格报告预测今年的食品价格上涨7%，但实际上，截止10月底的统计数据显示，今年加拿大的食品价格上涨了10%。这是因为研究人员没有预见到俄罗斯侵乌战争对食品供应产生的影响。

造成今年食品涨价的因素明年仍继续存在。但报告撰写者之一、达尔豪斯大学食品问题专家查理布瓦（Sylvain Charlebois）说，随着食品供应链逐步恢复正常和石油价格回落，到明年下半年，尽管不太可能出现食品降价，但消费者可望看到食品价格趋于稳定。

（CBC News, Pete Evan, adaptation en chinois par Wei Wu）