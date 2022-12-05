人权组织称在加拿大境内发现新的中国警务站，其中一个位于温哥华

保护卫士9月份公布的调查报告说，中国在世界各地设立54个警务站，加拿大境内有三个，都位于大多伦多华人聚居的地区。该组织12月份公布的后续报告又披露了48个中国警务站，其中2个在加拿大。

如果新的报告准确无误的话，目前发现的中国警务站共有102个，分别设在53个国家。加拿大境内有5个。

保护卫士组织怀疑这些警务站被用来说服那些被指控贪腐的海外华人回国受审。正在调查此事的加拿大皇家骑警呼吁任何受到骚扰、恫吓或威胁的华人与警方联系，显示其调查范围也包括对异见人士的骚扰。

中国驻加拿大大使馆在回应CBC采访时说，海外警务站只是福建省地方政府在疫情大环境下为其侨民提供服务的线上平台，其工作人员是志愿者，不是警察。

保护卫士组织说，大部分最近被发现的警务站由南通市和温州市负责，它们在疫情开始前的2016年就开始运作了。设在温哥华的中国警务站由温州市公安局设立，时间是2018年以前。另一个地点尚未查明的警务站由南通公安局设立。

(Radio-Canada, Louis Blouin, adaptation en chinois par Wei Wu)