【对话】“白纸革命”传奇人物李老师：“我是那个有幸被历史选中的人”

从11月20号前后郑州富士康工人大规模抗议开始，到这个周末，中国部分地区忽然出现解封迹象，短短两个星期，他的推特账号迅速成为中国抗争者们视频、音频、图像的信息总汇中心，以躲避中国的网络审查删帖。。

目前，他的推特关注者已经超过了80万，并依然以很快的速度增长。他是如何做到这一点？这段时间他又经历了什么？

昨天，通过视频电话，加广记者采访了这位健谈、敏锐、有责任感的九零后。

加广：有人称，你以一己之力，完胜国际各大媒体，你觉得呢？

李老师：首先我觉得这句话是过誉了，因为正规的媒体，他们需要核实，需要去报道更深入的内容，他们需要时间去反应。

而我呢，作为一个自媒体，发一段话也可以，一张图片、一段视频也可以，更加灵活。

同时，我觉得，很意外也很幸运，就是大家非常信任我，愿意把稿件投给我。

这件事情很特殊，而我是一个有幸被历史选中的人。记得当时，乌鲁木齐民众上街的时候，我意识到，事情到了很严重的地步了。我立即转变了我的方式，当时就下定决心，我必须以一种客观、及时、准确的标准，把这些事情记录下来。因为我意识到，这可能会是一个历史的节点。 引自 李老师

我认为，中文推特社群里，其实是缺少一个以客观的态度，把所有事情记录下来的实时账号，就是个记录者，实时更新，向外界传递消息

我认为，这是一个记录，将来，当有人想了解和研究整个事件的时候，可以从我这个频道上寻找得到 —— 平实、客观的记录，是有意义的。

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加广：回想自己记录整个事件的这个过程，你最深的感受是什么？

李老师：当我开始做（信息汇总）的时候，实际上没有太考虑我应该怎么做，它是顺其而然的事情。

最开始是从富士康工人抗议的事情，我称之为富士康2.0。要知道，富士康的工人们都是年轻人，他们是熟练掌握社交媒体的，是直接在手机上直播事件的，非常奇妙 —— 这和过往的抗议者是不同的。

比如，我当时看到的直播情景是，工人和警察中间隔着一个铁门，工人就把铁门点燃了，然后往那边扔石子，而警方也向工人扔催泪瓦斯，用高压水枪喷。

然后，年轻的工人们一边这么做，一边在直播这场冲突，还请大家给直播点关注，感谢网友给他们的打赏和礼物 —— 非常赛博朋克（Cyberpunk），非常魔幻。

在中国，已经有很多年没有见过这么大规模的警民之间的对抗了，而这个过程被最火爆的短视频的形式记录下来了。

当时现场人士中，就有推特的网友，他们把这些视频拍下来发给了我。而我也开始有意关注了这个新闻。那天，我只睡了三个小时。我是盯着富士康的赔偿款到账的，也是最早报道赔偿的推主之一。

我以前的社交媒体，都会加入一些个人的评论啊，调侃啊，是很自我，很私人的。但富士康事件中，我渐渐地开始以这种客观记录的方式来呈现。

同时，在那几天，可谓新闻不断，事情一件接一件地发生。

11月24号，乌鲁木齐发生大火，有母亲和孩子死亡，网上人们开始关注，质疑封控措施，引发很多共情。接着，因为一起封控人员打人事件，乌鲁木齐有人走上街头。

但是，全国各地自发悼念火灾死难者的信息不断被删除，结果，朋友圈都在发 好好好 ， 对对对 。

突然，南京的那位女同学就拿着一张白纸站在阶梯前表达抗议，一下子就有那么多人跟着，拿着白纸上街了，你根本想不到它会产生那么大的影响力和号召力。

然后，有人喊出了要求新闻自由，言论自由，要求习近平下台，共产党下台。

现在回头看，每一次有事情发生，他们（政府）都不是要解决问题，只是希望把它按下去，结果，一个个意外事件就像是水滴，一滴滴积累，产生了更大的抗议浪潮。 引自 李老师

这个频道成了这样一个保存记录的地方，很多墙内的人，因为好多视频在墙内被封了，又翻墙出来找这些视频。

我对于现场和事件的走向是没有影响的，好多人也不是立即能把信息发给我，也需要等到他们都安全了，才会把消息发给我，我只是记录这些发生的事情。

而很多人通过我的这个频道看到那些视频，他们会如何做，和如何选择，是我不能控制的。

加广：就在这两天，推特上某位大V忽然出来，指责你有后台，或者你的支持者都是五毛，你对此有什么回应吗？

李老师：我觉得，没什么需要回应的。此刻，这个账号已经不适合回应或是撕B了，那样不仅仅是分割了我的精力，也转移了视线。

此刻的状态已经是我将无我了，我已经完全把我的个人情绪、想法从这个账号剥离，我使用它传递大家声音的时候，就不能把个人的情绪放进太多。虽然，我是个情感丰富，表达力很强的人，但这个账号此刻有那么多人关注它，我不能再把它当作个人的账号来使用。 引自 李老师

其实，当一个账号到达这个位置和高度的时候，肯定有人对你进行指责，这是一定的，但我们不能把这个当作一个重点。他们的目的可能就是你要不断解剖自己，不断暴露自己，证明自己，但没有必要，我的行为已经是这段历史的一部分了，我不要用其他行为来证明我自己了。

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加广：这段时间，你会确实感到有危险吗？包括你的家人。

李老师：我觉得，主要还是精神压力非常大，从最开始，就会收到一些私信，有一些人，我不知道他们的来历，但会说一些话，发信息说要举报我。

有一天，有民警忽然去了我父母家，当然是以别的理由，但我无法不联想，因为我知道，这件事情已经很大了，很多人在搜索李老师不是你老师。

当然，他们并没有直接找上门，给我实质性的威胁。但你看过那么多的描述，听到很多人的遭遇，你肯定是有压力的。

此刻，我认为，更重要的是和自己斗争，自己千万不能倒下，这个事情还没有结束，很多人还是需要这个账号的。

这个账号代表了新闻的言论自由和新闻自由的精神，要公正地把正在发生的事情记录下来。我更主要是担忧这个账号，倒并不担心我个人，我不是很在乎，我也不害怕。 引自 李老师

所以，我会更小心确认求证一些内容，不转播可能会违反推特社群规定的消息。我感觉，自己渐渐更多地向传统媒体靠拢了，只是比他们快一些。

加广：对自己的下一步，你有什么计划？

李老师：说真的，其实没有什么计划。我做这些事情的时候，完全没有想到自己，或是自己的未来，也没有想到，如果我发了这个内容，警察找我家怎么办，每件事情都发生得太快了，没有时间想。

当你看到人们走向街头，喊出那些口号得时候，作为一个记录者，你会感觉，他们都敢上街了，你凭什么不敢把它记录下来。

可到了现在，我发现，自己的人生被彻底改变了。我本来的想法很简单，想回国进入一个大学，做一个教画画的老师。但现在，我不知道未来在哪里，我应该怎么办？我其实也有那么一点点委屈，在推特上，是有非常多有影响力的人，然后有非常多报道记录这件事情的人，最后，这件事情却由我来做了。回过头看，有时候人就是会被历史选择，既然我是被选中的那个人，我只能做好我的事情。 引自 李老师

加广：你认为， 白纸革命 最大的意义在什么地方？

李老师：这一次的 白纸革命 有一个很重要的标志，就是让大家意识到，人们是可以去争取权益的。

以前很长一段时间，大家看不到这一点，都是很消极的。在推特上，包括我在内，很多人都会觉得，中国不再会改变了，某人连任了，就是继续连任了，国人是逆来顺受的。

但白纸革命打了我的脸，也打了我们所有人的脸，我需要向那些上街的勇敢的民众道歉，我没有想到他们会上街，把彭载舟的口号喊出来 —— 当初，彭载舟事件的时候，我们也不会想到，他会是那个火星，点燃了整个事件。 引自 李老师

我认为，下一次，当他们认为自己的权益被侵害的时候，就会意识到，自己可以用什么样的方式来维护，这是这个事件最伟大的地方，我们可以称之为：民众的觉醒。

如果你从历史的角度看这个事件，它只是一个开端，不做出改变的话，这类事情必然会永远继续下去。

后记：李老师接受加广采访之际，有一些地方正传出初步解封的消息。

李老师分析说，这肯定是 白纸革命 一次阶段性的胜利，但绝对不是事件的结束。应该看到，政府现在的反应，依然是想把事情按下去，而没有处理如何解封的问题的能力。

在政府政策层面，忽然180度大转弯，但具体怎么执行，我们不清楚，现在进入混乱期，比如，一些地方其实依然在清零，比如，在很多国家，开放的前提是有效疫苗的普及。

同时，部分的白纸革命抗争者还被关押，事情又会如何？

有人通过游戏人物致敬李老师。 照片：Radio-Canada / Twitter/@whyyoutouzhele

采访/编辑：Yan Liang