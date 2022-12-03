11月加拿大增加1万个工作岗位，但有6.8%的人请病假

增加的工作岗位主要在金融、保险、房地产、租赁和出租、制造业，信息、文化和娱乐业。而建筑业、批发和零售业则出现了下降。

魁北克省增加了28,000多个工作岗位，阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚等省份的工作岗位有所下降。

总体来说，增加了50,700个全职职位，减少了40,600个兼职职位。

工资的年增长率保持在5.6%，11月的典型时薪为32.11加元。与去年同比增加了1.71加元，但由于通货膨胀率为6.9%，这意味着工资增长没有赶上生活成本的增长。

另外，11月因病请假的员工数量增加，有6.8%的员工因病在某几天内无法工作。

11月通常是一个病假率高的月份，在2020年之前，典型的11月里会有5.8%的员工请病假。这一比例在今年1月新冠病例高峰时创10%的最高纪录。

就目前来看，经济学家预计今年冬天加拿大职工的病假率高现象可能持续整个冬季。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin