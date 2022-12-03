【报道】加拿大多个城市集会，蒙特利尔抗议者：继续呼吁习近平下台

星期五（12月2日），中国国内传出的信息显示，已经有部分大城市解封，虽然解封进度不一致，但从最高领导人习近平到中国官方媒体的报道，似乎都在透露封控缓解的信号。

继续呼吁习近平下台

周五傍晚，蒙特利尔大约一百名民众聚集在中国领事馆建筑前，继续声援和抗议。

组织者之一张尧在接受加广中文台采访时表示，自己希望有一个目标明确的、针对中国领事馆的行动，明确两个诉求， 释放抗议者 及 共产党下台 。

活动组织机构 公民会 向到场人士发放传单，表明抗议活动的诉求：悼念死难者、声援那些勇敢站出来的抗议者、为无法发声的民众发出声音、反抗共产党压迫、以及为自由与人权抗争。

有民众在领事馆建筑前摆放蜡烛、鲜花、和标语，并高呼 不要核酸要自由 ， 共产党下台 ， 习近平下台 ，以及 释放彭载舟 ， 释放被捕者 。

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抗议者之一冯先生表示，虽然今天看到消息，中国各地的清零防控政策有所缓解，但他觉得，依然需要保持警惕，继续呼吁共产党下台，习近平下台。

国内的勇士们站出来了，这是从八九六四之后的第一次，勇敢喊出共产党下台，令许多人觉得中国是有希望的。共产党从1949年执政以来，通过谎言和暴力，一直在控制中国人，它制造了种种人道灾难，但从来不用负责，从不反省，从没有道歉，继续用谎言和暴力执政。 引自 抗议者

他称，包括这次长达三年的清零政策和突然解封也是如此，背后不知多少的腐败，多少反医学的决定，多少次生灾害，但就这样把整个国家封了三年。

抗议持续了一个小时，结束时，抗议者朝领事馆高喊：下来做核酸！。

多伦多民主歌曲声援会

而在周六（12月3日），多伦多公民会等机构将组织 唱支反歌给党听 集会，以音乐来表达心声，抗议暴政。