习近平：抗议的都是小年轻，奥密克戎不如德尔塔致命

据会谈时在场的欧盟官员说，米歇尔在三个小时的会谈中谈到了疫苗的作用和中国的封控措施。习近平表示，发生抗议事件是因为在三年疫情后人们感到沮丧，主要是大学里的学生、小年轻。但披露此事的欧盟官员无法确定习近平的原话是否使用了 抗议 这个词。他们转述的话从中文被译成英语，再转译回中文，亦会与原话有一定出入。

习近平还说，目前在中国流行的病毒主要是奥密克戎，在这之前的德尔塔病毒要致命得多。

这似乎显示，习近平知道各地发生了抗议事件，但是不相信或不承认有大量的普通工人和市民参加了示威，并且喊出了 习近平下台 和 共产党下台 的口号。另外，他对奥密克戎和德尔塔病毒致命性的比较被欧盟官员看作中国政府决定放松封控的信号。

北京街头的示威。 照片：Getty Images / Kevin Frayer

实际上，过去几天来北京、广州等城市已经在解除封控，其速度被一些网民形容为 一步跨到境外 ， 也因此造成了一些混乱。

米歇尔在会谈当晚举行的线上新闻发布会上介绍说，他在与中国领导人的会谈中表示，和平集会是人权宪章和各国宪法赋予公民的基本权利。他还与中方讨论了涉及香港和新疆的人权问题。

与警察对峙的示威者。网传他们是试图保护自己学生的大学老师。 照片：Internet

但是中国官方媒体对这次会谈的报道只字未提这方面的内容。目前尚不清楚中方是否会像上一次习近平指责特鲁多一样，指责欧盟官员向媒体泄漏谈话内容。

（South China Morning Post, CNN, RFA, adaptation en chinois par Wei Wu)