加拿大儿童牙科补助计划正式启动

加拿大牙科补助 （Canada Dental Benefit）将为符合条件的父母和监护人提供直接的免税付款，每个儿童每年最多650加元，在未来两年中每个儿童最多可申请1300加元，以帮助支付12岁以下儿童的牙科保健自费费用。

年度家庭净收入低于90,000加元，并且没有私人牙科保险的父母和监护人可以申请这一补助。预计这一补助计划将帮助多达50万名加拿大儿童获得他们所需要的牙科护理。

符合条件的家庭现在可以通过在加拿大税务局（CRA）的账户直接申请这一牙科补助，也可以通过电话1-800-715-8836申请。

上述牙医补助举措是联邦政府整体补助计划的一部分，这一计划还将GST退税增加了一倍，为期6个月，育有两个孩子的夫妇可获得最高467加元的收入；另外加拿大住房补助”（Canada Housing Benefit）的一次性补贴将为大约80万加拿大租房户提供500加元的免税补贴。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin