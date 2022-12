科学家将有争议的面部识别技术用于动物保护

生物学家英格拉姆(Krista Ingram)在接受加拿大广播公司专题节目 As It Happens 的采访时说,他们是将一项有争议的技术转变为和善用途。

位于纽约州汉密尔顿的科尔盖特大学(Colgate University)的生物学家英格拉姆是SealNet的团队负责人,这一软件部分是由科尔盖特大学生物学和数学副教授阿密特·艾(Ahmet Ay)开发的,其基础是PrimNet,是用于识别灵长类动物的面部识别软件。

在最近的一次测试中,英格拉姆、艾和研究组成员发现 SealNet 可以在90%-97%的情况下准确识别单个港湾海豹(harbor seal)。这一研究发表在《生态学与进化》(Ecology and Evolution) 杂志上。

英格拉姆说每只海豹都是独一无二的,到目前为止,她已经为这些海豹拍摄了8000多张照片,他们将其中的1250张照片上传到SealNet上。

传统上,科学家使用卫星跟踪器追踪海豹和其他海洋哺乳动物的行踪,而面部识别技术可以用非侵入性的技术提供更快、更便宜、更准确的数据。

英格拉姆说,他们下一步的研究是提高 SealNet 的准确性,希望这项技术能够被全球的海豹研究人员使用,为全球从事海洋生物保护和沿海环保政策研究的人们免费提供这项技术。

The Associated Press,CBC Radio,adaptation en chinois par Beijia Lin