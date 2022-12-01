加拿大外交部长就设立警务站指控，召见中国驻加拿大大使

加拿大全球事务部东北亚司司长埃普（Weldon Epp）本周二告诉议会的加中委员会，他们已经和中国大使馆就这一问题进行了多次接触。说， 加拿大政府已正式要求中国政府，包括大使和他的大使馆，对在加拿大境内的任何不属于《维也纳公约》的活动作出说明，并确保它们停止和终止。

埃普还表示，加拿大全球事务部和外长乔美兰将根据中国对这些指控的反应，做出决定并与大使举行进一步的讨论。

总部设在西班牙的人权组织 保护卫士 今年秋天早些时候发表的报告说，中国在全世界至少建立了54个警务站，其中三个在大多伦多地区。 保护卫士 组织指出，在大多数情况下，中国官员针对的是持不同政见者或逃离宗教和种族迫害的个人。

加拿大皇家骑警在媒体声明中告诉CBC新闻，他们正在调查与警务站有关的犯罪活动报告。

中国大使馆在给加拿大广播公司的一份声明中说，中国福建地方当局建立了一个在线服务平台，以协助海外的中国公民。 由于新冠疫情，许多海外中国公民无法及时回国办理中国驾照的更新和其它服务 对于驾驶执照更新等服务，必须进行视力、听力和身体检查。海外警务服务站的主要目的是为海外中国公民提供这方面的免费帮助。

中国大使馆说，这些海外服务站的工作人员是志愿者，他们不是中国警察，不参与任何刑事调查或相关活动。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin