中国许多城市放宽清零封控限制

广州，石家庄，成都等主要城市宣布放宽新冠病毒测试要求和出行控制。在一些地区，市场和公交服务重新开放。东北地区的沈阳和哈尔滨宣布，不再要求上网课的学生和其他与他人交流很少的人进行病毒测试。有报道说，北京已经开始允许一些病毒携带者在家中隔离。

城市街区依旧可见大量警察，周四没有迹象表明有抗议活动。社交媒体上人们抱怨说，许多人被随机拦下，让警察检查智能手机。前领导人江泽民本周去世，可能为潜在的集会抗议提供又一个机会。

据中国政府周四公布的报告，在过去24小时内有36,061个新的病例，其中31,911是无症状感染。

中国外交部发言人赵立坚仍在坚持说，事实证明中国的疫情应对措施是以科学为基础的，正确而有效。比较美国的新冠死亡人数，他说美国没有资格指责中国政府应对新冠的政策。

鉴于目前中国的疫苗接种率不足和国产疫苗的低效力，在数千万老年人接种疫苗之前，中国政府面临两难处境，大幅度的放松可能导致感染人数大幅上涨，医疗系统不堪挤兑，同样会引起社会不满。

The Associated Press，adaptation en chinois par Beijia Lin