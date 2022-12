加拿大统计局报告：加拿大对高学历移民的资格认证做得不够好

加拿大统计局说,在2016年至2021年期间,有超过130万新移民永久定居,这是加拿大有史以来的最高数字。其中近60%的工作年龄新移民(25-64岁)拥有学士学位或更高学历。然而,超过25%的拥有外国学位的移民并没有在他们的专业领域工作,他们只是从事相当于高中文凭的工作。

加拿大统计局说,这种不匹配现象存在于一些高需求的部门,如医疗系统在新冠期间一直处于巨大的压力之下,而在国外接受注册护理培训的移民中,只有36.5%的人在该领域或密切相关领域工作,而只有41.1%拥有外国医学学位的移民在做医生。

多伦多大学健康网络米切纳教育研究所(the Michener Institute of Education at the University Health Network in Toronto)负责人韦恩加顿(Harvey Weingarten)认为,统计数据显示加拿大拥有高学历劳动力的趋势,对加拿大来说是个好消息,但加拿大需要做得更好。

他说, 我们应该担心质量问题吗?我们应该评估他们的证书吗?我们当然应该。

他认为重要的是,应该尽可能高效和专业地承认证书,如果他们的技能和知识达到了加拿大的标准,就认可他们在加拿大工作,如果发现他们在某些方面有缺陷,要有各种方案使他们达到加拿大标准。

事实上,这不仅仅是加拿大的问题,这也是一个国际关注的问题,联合国教科文组织在2019年提出了一项全球公约,确立了承认国际学历的原则,截至今年9月,有17个国家,包括英国和日本已经批准该公约,但加拿大还没有。

CBC News,adaptation en chinois par Beijia Lin