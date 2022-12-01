加拿大统计局报告：加拿大对高学历移民的资格认证做得不够好

加拿大统计局说，在2016年至2021年期间，有超过130万新移民永久定居，这是加拿大有史以来的最高数字。其中近60%的工作年龄新移民（25-64岁）拥有学士学位或更高学历。然而，超过25%的拥有外国学位的移民并没有在他们的专业领域工作，他们只是从事相当于高中文凭的工作。

加拿大统计局说，这种不匹配现象存在于一些高需求的部门，如医疗系统在新冠期间一直处于巨大的压力之下，而在国外接受注册护理培训的移民中，只有36.5%的人在该领域或密切相关领域工作，而只有41.1%拥有外国医学学位的移民在做医生。

多伦多大学健康网络米切纳教育研究所（the Michener Institute of Education at the University Health Network in Toronto）负责人韦恩加顿（Harvey Weingarten）认为，统计数据显示加拿大拥有高学历劳动力的趋势，对加拿大来说是个好消息，但加拿大需要做得更好。

他说， 我们应该担心质量问题吗？我们应该评估他们的证书吗？我们当然应该。

他认为重要的是，应该尽可能高效和专业地承认证书，如果他们的技能和知识达到了加拿大的标准，就认可他们在加拿大工作，如果发现他们在某些方面有缺陷，要有各种方案使他们达到加拿大标准。

事实上，这不仅仅是加拿大的问题，这也是一个国际关注的问题，联合国教科文组织在2019年提出了一项全球公约，确立了承认国际学历的原则，截至今年9月，有17个国家，包括英国和日本已经批准该公约，但加拿大还没有。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin