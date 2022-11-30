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【报道】中国前领导人江泽民去世，加拿大专家：他比习近平更危险

如何悼念江泽民会成为中国政府的下一个棘手问题吗？

2017 年 10 月 18 日,中国国家主席习近平在北京人民大会堂举行的第十九届党代会开幕式上发表讲话后，与前中国国家主席江泽民握手。

2017 年 10 月 18 日,中国国家主席习近平在北京人民大会堂举行的第十九届党代会开幕式上发表讲话后，与前中国国家主席江泽民握手。

照片：Radio-Canada / Ng Han Guan

RCI

11月30日中午时分（北京时间）前中国国家主席江泽民在上海去世，享年96岁。

他于1989年，中国政府天安门镇压学生运动之后，接替遭到软禁的赵紫阳，成为中国最高领导人，而他去世的时刻，全国各地正因为习近平严厉的新冠病毒动态清零管控，爆发六四以来最大规模示威游行。。

中国官方的讣告中称，江泽民死于白血病以及各器官衰竭并发症

讣告中提及，八零年代末发生严重政治风波的重大历史关头，江泽民旗帜鲜明坚持四项基本原则，捍卫了中国特色社会主义伟大事业。还提及，他在台上的取得的经济发展成绩，及他创立的三个代表

他不是改革派

在谈及江泽民的政治遗产时，加拿大专家媒体认为，非常复杂。

尽管江泽民在2004年已经卸任中国最高领导人的职位，但是，他的影响力一直延续至今，包括有报道称，他亲自挑选了现任最高领导人习近平。

2001 年 10 月 20 日，上海举行的亚太经合组织领导人峰会开始前，中国国家主席江泽民与时任加拿大总理让·克雷蒂安会面。

2001 年 10 月 20 日，上海举行的亚太经合组织领导人峰会开始前，中国国家主席江泽民与时任加拿大总理让·克雷蒂安会面。

照片：La Presse canadienne / FRED CHARTRAND

加拿大前外交官、阿尔伯达大学中国研究所名誉所长侯秉东教授(Gordon Houlden接受访问时表示，自己曾与中国的两位前任领导人，胡耀邦以及江泽民，分别有所接触，但胡耀邦是中国共产党内部的改革者、自由派，而江泽民既不是改革派，也不是自由派。

不过，江泽民表现出对西方文化真实的迷恋，他会讲一些英语，喜欢音乐，还弹奏钢琴，是个非常富有魅力，而且令人愉快的人。但我不认为，他是政治上的自由派。反而，他内里是非常典型的中国式强势领导人，他是会使用任何手段，维护中共的政权，强化中国的经济和军事。不过，他至少在经济上保持了中国的开放，也显示出愿意与西方沟通的姿态。
引自 侯秉东

侯秉东教授称，自己注意到，在江泽民去世后，有人把他与习近平相比较，尤其是在疫情下凸显出中国的封闭相对比，认为江泽民更开明、自由，但江泽民在任时，国际社会对中国的人权批评是很严厉的，包括他镇压法轮功和西藏等。

而加拿大前驻华大使马大维（David Mulroney （新窗口））则在推特上表示，从许多方面看，江泽民都比习近平更加危险。

他（江泽民）用亲切的外表掩盖了他沾满鲜血的中共式冷酷无情。在残酷镇压西藏和法轮功同时，让商界CEO与中国变得友好。
引自 马大维

加拿大国家广播公司（CBC）的评论文章称，江泽民原本被视为一个过渡性领导人，但最终执政长达13年。他领导中国加入世贸组织，开启中国经济迅速增长；另一方面，尽管塑造出了和蔼可亲的外在形象，他对挑战中共全力的力量绝不手软，比如镇压法轮功、及其他寻求政治改革的人士。

2022 年 11 月 28 日，香港中文大学举办悼念乌鲁木齐大火遇难者纪念活动，抗议者手举白纸，高呼“反对独裁统治”。

2022 年 11 月 28 日，香港中文大学举办悼念乌鲁木齐大火遇难者纪念活动，抗议者手举白纸，高呼“反对独裁统治”。

照片：AP / Kanis Leung

如何悼念江泽民？

《纽约时报》最新文章称，江泽民逝世的消息几乎立即在网上引发中国民众哀悼，不少人对江泽民和习近平进行了几乎不加掩饰的、讽刺性的比较。

在互联网上，已经有人贴出，在江泽民的家乡扬州，民众前往他的故居摆放鲜花悼念；而他的母校、上海交通大学也有人发帖表示要举办悼念活动。

有评论者指出，每一次中国领导人去世，都可能会成为一个巨大的政治剧场。33年前的天安门学生运动就始于前领导人胡耀邦之死，而当下的中国民众，正对过去三年严厉的新冠清零政策表达不满。

悼念江泽民的活动将会如何？会否成为中国政府的下一个难题

侯秉东教授认为，尽管江泽民的死亡出现在非常时刻，但并不会对中国接下来的抗议等行动有太大的影响力。主要因为，中国的警方和安全部门已经动员起来，全力戒备，而且，习近平的威权政策已将审查制度和意识形态控制提升到新的高度。况且，江泽民也不是像胡耀邦那样真正令人拥戴的改革派。

阿尔伯达大学中国研究所名誉所长侯秉东教授(Gordon Houlden）。

阿尔伯达大学中国研究所名誉所长侯秉东教授(Gordon Houlden）。

照片：Radio-Canada / submitted by Professor Houlden

侯秉东教授还表示，他对过去一周中国抗议者的表现感到震撼。

我不觉得，这次抗议清零政策的行动会持续很久，会有什么大的效果，但让我对中国未来感到乐观的是，抗议人群中，有很大一部分人向前超越了一大步，抗议议题远远超越了新冠疫情的清零政策，扩展到了更广大的议题，政治改革，言论审查，比如，那些拿着A4白纸的抗议者，中国人是非常聪明的，在沉默的表象之下，他们在威权体制下产生了某种抗体，只是无法表达出来而已。
引自 侯秉东

他最后说，或许我这一代人见不到了，但终会有一个开放的中国。

采访/报道：Yan Liang

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