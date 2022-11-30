【报道】中国前领导人江泽民去世，加拿大专家：他比习近平更危险

他于1989年，中国政府天安门镇压学生运动之后，接替遭到软禁的赵紫阳，成为中国最高领导人，而他去世的时刻，全国各地正因为习近平严厉的新冠病毒动态清零管控，爆发六四以来最大规模示威游行。。

中国官方的讣告中称，江泽民死于 白血病以及各器官衰竭并发症 。

讣告中提及，八零年代末发生 严重政治风波 的重大历史关头，江泽民 旗帜鲜明坚持四项基本原则 ，捍卫了 中国特色社会主义伟大事业 。还提及，他在台上的取得的经济发展成绩，及他创立的 三个代表 。

他不是改革派

在谈及江泽民的政治遗产时，加拿大专家媒体认为，非常复杂。

尽管江泽民在2004年已经卸任中国最高领导人的职位，但是，他的影响力一直延续至今，包括有报道称，他亲自挑选了现任最高领导人习近平。

2001 年 10 月 20 日，上海举行的亚太经合组织领导人峰会开始前，中国国家主席江泽民与时任加拿大总理让·克雷蒂安会面。 照片：La Presse canadienne / FRED CHARTRAND

加拿大前外交官、阿尔伯达大学中国研究所名誉所长侯秉东教授(Gordon Houlden接受访问时表示，自己曾与中国的两位前任领导人，胡耀邦以及江泽民，分别有所接触，但胡耀邦是中国共产党内部的改革者、自由派，而江泽民既不是改革派，也不是自由派。

不过，江泽民表现出对西方文化真实的迷恋，他会讲一些英语，喜欢音乐，还弹奏钢琴，是个非常富有魅力，而且令人愉快的人。但我不认为，他是政治上的自由派。反而，他内里是非常典型的中国式强势领导人，他是会使用任何手段，维护中共的政权，强化中国的经济和军事。不过，他至少在经济上保持了中国的开放，也显示出愿意与西方沟通的姿态。 引自 侯秉东

侯秉东教授称，自己注意到，在江泽民去世后，有人把他与习近平相比较，尤其是在疫情下凸显出中国的封闭相对比，认为江泽民更开明、自由，但江泽民在任时，国际社会对中国的人权批评是很严厉的，包括他镇压法轮功和西藏等。

而加拿大前驻华大使马大维（David Mulroney （新窗口））则在推特上表示，从许多方面看，江泽民都比习近平更加危险。

他（江泽民）用亲切的外表掩盖了他沾满鲜血的中共式冷酷无情。在残酷镇压西藏和法轮功同时，让商界CEO与中国变得友好。 引自 马大维

加拿大国家广播公司（CBC）的评论文章称，江泽民原本被视为一个过渡性领导人，但最终执政长达13年。他领导中国加入世贸组织，开启中国经济迅速增长；另一方面，尽管塑造出了和蔼可亲的外在形象，他对挑战中共全力的力量绝不手软，比如镇压法轮功、及其他寻求政治改革的人士。

2022 年 11 月 28 日，香港中文大学举办悼念乌鲁木齐大火遇难者纪念活动，抗议者手举白纸，高呼“反对独裁统治”。 照片：AP / Kanis Leung

如何悼念江泽民？

《纽约时报》最新文章称，江泽民逝世的消息几乎立即在网上引发中国民众哀悼，不少人对江泽民和习近平进行了几乎不加掩饰的、讽刺性的比较。

在互联网上，已经有人贴出，在江泽民的家乡扬州，民众前往他的故居摆放鲜花悼念；而他的母校、上海交通大学也有人发帖表示要举办悼念活动。

有评论者指出，每一次中国领导人去世，都可能会成为一个巨大的 政治剧场 。33年前的天安门学生运动就始于前领导人胡耀邦之死，而当下的中国民众，正对过去三年严厉的新冠清零政策表达不满。

悼念江泽民的活动将会如何？会否成为中国政府的下一个难题

侯秉东教授认为，尽管江泽民的死亡出现在非常时刻，但并不会对中国接下来的抗议等行动有太大的影响力。主要因为，中国的警方和安全部门已经动员起来，全力戒备，而且，习近平的威权政策已将审查制度和意识形态控制提升到新的高度。况且，江泽民也不是像胡耀邦那样真正令人拥戴的改革派。

阿尔伯达大学中国研究所名誉所长侯秉东教授(Gordon Houlden）。 照片：Radio-Canada / submitted by Professor Houlden

侯秉东教授还表示，他对过去一周中国抗议者的表现感到震撼。

我不觉得，这次抗议清零政策的行动会持续很久，会有什么大的效果，但让我对中国未来感到乐观的是，抗议人群中，有很大一部分人向前超越了一大步，抗议议题远远超越了新冠疫情的清零政策，扩展到了更广大的议题，政治改革，言论审查，比如，那些拿着A4白纸的抗议者，中国人是非常聪明的，在沉默的表象之下，他们在威权体制下产生了某种抗体，只是无法表达出来而已。 引自 侯秉东

他最后说，或许我这一代人见不到了，但终会有一个开放的中国。

采访/报道：Yan Liang