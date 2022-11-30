华裔影星刘思慕将连续第二年主持朱诺颁奖典礼

朱诺奖组委本周三在多伦多梅西音乐厅举行的加拿大广播公司活动中宣布了这一消息。

刘思慕对此表示欣喜，他说他迫不及待地要把2022年朱诺颁奖典礼的能量带到埃德蒙顿去。2023年的朱诺奖典礼将在埃德蒙顿举行。

刘思慕主持的2022年朱诺奖受到广泛好评，有评论家说刘思慕帮助这个陷入困境的音乐颁奖节目恢复常态。刘思慕在颁奖典礼上与Tesher一起表演他的曲子Jalebi Baby，用吉他伴奏演唱了艾薇儿·拉维尼（Avril Lavigne）的Complicated的恶搞版本，还以更新的 我是加拿大人 Molson啤酒广告开场。尽管受新冠疫情的影响，刘思慕的魅力使2022年的朱诺奖获得成功。

朱诺奖在早期常由喜剧演员和演员主持颁奖典礼，但进入21世纪后，该奖项大多数时间由音乐人主持，刘思慕是个例外。

2023年的颁奖典礼将于3月13日星期一在埃德蒙顿举行，这是埃德蒙顿第二次成为该奖项举办地，第一次是在2004年，当时由艾拉妮絲·莫莉塞特（Alanis Morissette）主持。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin