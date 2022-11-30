中国异见人士呼吁加拿大政府不要对中国警务站的威胁掉以轻心

年轻人今年27岁。 我在15岁时来到加拿大，当时我父亲成了政治犯。 自那时起，他再也没有回过中国。

蒋佳冀在大多伦多地区的一个仓库工作。有机会和父母通话时，他小心地避开政治话题。 我不知道谈论政治会给他们带来什么后果。

为了保护家人，蒋佳冀在很长时间里避免公开发表自己的看法。但是，最近有关中国在加拿大境内进行干涉活动的报道促使他打破了沉默。加拿大皇家骑警对大多地区的三个中国 警务站 的调查尤其使他受到震动。

加拿大人不知道他们自己有多幸运。 引自 蒋佳冀，定居多伦多的中国异见人士

他说： 我非常害怕我在加拿大建立的生活也被毁掉，因为他们正在对我们进行渗透。

盛雪也对中国政府的跨国镇压 机器 感到担忧。这位异见人士在加拿大生活了三十多年，已经习惯了收到威胁。但是她和蒋佳冀一样，也对中国在国外、尤其是在加拿大设立警务站的事感到震惊。

当我得知这个消息时，我自问现在还能逃到哪里去。 她叹道， 没有任何办法逃脱他们。

要求加拿大政府采取行动

盛雪和蒋佳冀希望加拿大联邦政府采取行动保护华人侨民，应对中国的 威胁 。

盛雪质问： 为什么容忍共产党政权的警务站存在？是因为我们政府的懒惰，还是因为它害怕对中国说不？

除加拿大皇家骑警外，一些欧洲国家的警方也在对本国的中国秘密警务站进行调查。

中国驻加拿大大使馆。 照片：La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

米歇尔.朱诺-卡亚（Michel Juneau-Katsuya）承认，加拿大长期以来在处理关于中国的问题时表现 幼稚，几乎是愚蠢 。但是这位加拿大安全情报局的前官员还是对加拿大联邦政府最近在语气上的改变感到鼓舞。

这位安全专家说，加拿大政府需要对其法律框架作出调整，以便更清晰地定义外国干涉。他认为： 加拿大警察目前没有开展工作所需要的法律手段。