渥太华大学在中国大使丛培武讲演时禁止媒体摄像的做法受到加拿大各界批评

讲演开始前，来自媒体的记者们接到渥太华大学校方的通知：禁止摄像机进入会场。校方表示这是应讲演者，中国驻加拿大大使丛培武的要求。

渥太华大学校方在这一做法受到了来自加拿大政界和媒体及学者等各方的批评，加拿大总理特鲁多说校方禁止摄像机是犯了一个错误，他指出，在加拿大，媒体接触公众人物是很正常的。

渥太华大学新闻学教授伯尼耶（Marc-François Bernier）称校方的这一决定不民主。伯尼耶认为，如果对大使态度强硬，即使会议被取消，大学并不会显得很糟糕。不幸的是，渥太华大学在极权主义和专制主义观点的胁迫下让步了。

魁北克记者专业联合会主席Michaël Nguyen也指责渥太华大学的这个决定。他说，这是一个滑坡，非常危险，我们必须尊重加拿大有关新闻业的规则。

渥太华大学在一份书面声明中解释，如果摄像机被允许进入，会议有可能被取消，并表示当时记者是可以进入会场的。

周三上午，渥太华大学校长弗雷蒙（Jacques Frémont）在法语推特上说，学校在最后时刻做了错误的决定，并向有关媒体道歉。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin