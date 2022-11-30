加拿大中央银行亏损5.22亿加元，87年历史上的首次亏损

加央行最新的季度财务报告说，来自其资产利息的收入没有能跟上银行存款的利息费用，在利率迅速上升的情况下，存款的利息费用随之增加。

加拿大中央银行今年几度加息，导致它为存在各大银行帐户中结算余额支付的利息费用增高，而它从持有的政府债券中获得的收入则固定不变。

加央行在新冠期间急剧扩大其资产，收购政府债券。这一政策也被称为量化宽松，是中央银行刺激经济的手段之一。这一资产扩张现在让央行付出了代价，因为它用结算余额来支付政府债券。

上周，央行行长麦克莱姆（Tiff Macklem）在议会金融委员会发言时谈到了预期的损失。他指出，损失并不影响央行执行货币政策的能力。这一损失的规模和持续时间将取决于利率的走向和经济发展。

他说： 在一段时间损失之后，加拿大中央银行将恢复到正的净收益。

加拿大中央银行正在寻求联邦政府的解决方案来平衡账目。有经济学家说，央行面临的主要是会计问题，而不是货币政策问题。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin