刚发表的《野生物种2020》警告，加拿大有2000多个野生物种濒临灭绝

这一《野生物种2020》由联邦，省和地区的研究人员汇编而成，提供了目前对加拿大野生物种状况和分布的最完整信息。

该报告自2000年以来每五年发布一次，这次发表的是这一系列报告的第五部分，包括了加拿大80,000个已知物种中的50,534个物种。2015年的报告中涵盖了29,848个物种。2000年的第一份报告涵盖了1,670个物种。

在这一报告包含的物种中，47,314个是加拿大本土物种，3,220个是通过人类活动引入的外来物种，报告作者说，需要做更多的工作来确定这些外来物种对加拿大生态系统的影响。

拥有最多野生物种的三个省是安大略省，有25,776种，不列颠哥伦比亚省有24,540种，魁北克省有21,933种。

该报告确定了在加拿大濒临灭绝最高风险的2,253个物种，其中包括甲虫、飞蛾、蝴蝶和一些植物物种，如大型真菌和地衣。另外，这2,253个物种中，有105个是加拿大独有的，这意味着它们处于濒危状态。

在加拿大已知的223种野生哺乳动物中，有24种被认为有可能在野外灭绝，其中包括温哥华岛旱獭（见题图照片）和奥格维山有领旅鼠，它们都是加拿大的特有物种。

其他面临风险的哺乳动物包括普通灰狐、北方象海豹、北太平洋和北大西洋露脊鲸、塞鲸（北须鲸）和蓝鲸。

在加拿大已知的696种鸟类中，有50种面临在野外灭绝，其中包括美洲鹤、斑点猫头鹰、雪域白鹭和鼠尾草鸟等。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin