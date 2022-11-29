中国政府已经开始调查周末抗议活动参加者

我们都在拼命地删除我们的聊天记录， 一位见证了北京抗议活动的人说，他没有向路透社记者透露身份，他说，警方问他们是如何听说抗议活动的，以及他们去那里的动机是什么。

目前还不清楚警方是如何确定谁是他们想要询问的抗议参与者，也不清楚中国政府计划询问多少人。

周一晚上，在上海和北京，警方在Telegram上建议的那些让人们再次聚集的地区进行了巡逻，中国政府投入大量的警力以确保没有集会发生。

在浙江省会杭州，社交媒体视频 （路透社无法独立核实）显示，周一晚上有数百名警察占据了一个大广场，阻止人们聚集在一起。其中一段视频显示，警察在一小群拿着智能手机的人群中进行逮捕，其中一些人试图拉回被警方抓住的人。

中国卫生部官员表示，公众对新冠封控措施的抱怨主要不是针对疫情防控本身，而是针对在执行时缺乏灵活性，中国政府将解决这一问题。

广东省已经在周二晚上宣布，在卫生部门呼吁采取更有针对性的措施后，他们将允许新冠病例的密切接触者在家里进行隔离。

中国外交部发言人强调，必须在法律框架内行使权利和自由。

Thomson Reuters，adaptation en chinois par Beijia Lin