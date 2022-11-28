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中国反清零封控抗议，周一警方搜查民众手机
本周一（11月28日），在上海和北京的抗议活动现场，警方拦截并搜查了人们的手机，此前，上海和其它一些城市的民众对新冠流行三年来的清零政策进行了抗议示威。
在刚过去的周末，在中国一些城市的街道和几十个大学校园里，抗议者展示了自领导人习近平十年前掌权以来前所未有抗议示威。在过去10年中，习近平对异议的镇压和高科技社会监控系统的扩展，使民众很难进行抗议。
周一在北京和上海没有出现新的抗议活动，但有几十名警察在发生示威的地区要求人们拿出手机，检查他们是否有VPN和Telegram应用程序，因为周末抗议者们一直在使用该程序，在中国，VPN和Telegram应用程序在中国的互联网上是被封锁的。
抗议活动的起因是上周在新疆乌鲁木齐发生的公寓火灾，造成10人死亡。许多人认为该市部分地区的封控阻碍了救援和逃生，但政府否认这点。
星期五，乌鲁木齐的人群走上街头。周末，包括武汉和兰州在内的一些城市的抗议者推倒了新冠测试设施，而中国各地的大学生则在校园里集会。
在北京，周日午夜时分，大批民众和平聚集，一些人手举空白的纸片，以示抗议。
周日在上海，一些抗议者短暂地喊出了反习近平的口号。周日晚些时候，抗议者在上海与警方发生冲突，警方带走了一车人。
周一，当局用蓝色金属屏障封锁了上海市中心的一些街道，以防止集会。该地区的商店和咖啡馆被要求关闭，一位工作人员告诉路透社记者。
周一中国官方媒体没有提及上述抗议。
世界各地十几个城市，包括本台所在的蒙特利尔，也举行了示威活动以示声援。
Thomson Reuters，adaptation en chinois par Beijia Lin