中国反清零封控抗议，周一警方搜查民众手机

在刚过去的周末，在中国一些城市的街道和几十个大学校园里，抗议者展示了自领导人习近平十年前掌权以来前所未有抗议示威。在过去10年中，习近平对异议的镇压和高科技社会监控系统的扩展，使民众很难进行抗议。

周一在北京和上海没有出现新的抗议活动，但有几十名警察在发生示威的地区要求人们拿出手机，检查他们是否有VPN和Telegram应用程序，因为周末抗议者们一直在使用该程序，在中国，VPN和Telegram应用程序在中国的互联网上是被封锁的。

抗议活动的起因是上周在新疆乌鲁木齐发生的公寓火灾，造成10人死亡。许多人认为该市部分地区的封控阻碍了救援和逃生，但政府否认这点。

星期五，乌鲁木齐的人群走上街头。周末，包括武汉和兰州在内的一些城市的抗议者推倒了新冠测试设施，而中国各地的大学生则在校园里集会。

在北京，周日午夜时分，大批民众和平聚集，一些人手举空白的纸片，以示抗议。

周日在上海，一些抗议者短暂地喊出了反习近平的口号。周日晚些时候，抗议者在上海与警方发生冲突，警方带走了一车人。

周一，当局用蓝色金属屏障封锁了上海市中心的一些街道，以防止集会。该地区的商店和咖啡馆被要求关闭，一位工作人员告诉路透社记者。

周一中国官方媒体没有提及上述抗议。

世界各地十几个城市，包括本台所在的蒙特利尔，也举行了示威活动以示声援。

Thomson Reuters，adaptation en chinois par Beijia Lin