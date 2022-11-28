加拿大公布《印太战略》，称中国在世界舞台上越来越具破坏性

加拿大印太战略包括 5 个相互关联的战略目标： 促进和平、韧力和安全 拓展贸易、投资和供应链的抗逆力 投资于民，连接国民 营造可持续的、绿色的未来 加拿大作为印太地区的一个积极和参与的伙伴

该战略使用了令人惊讶和直言不讳的语言，称中国是世界舞台上 一个越来越具破坏性的大国 （an increasingly disruptive global power），一个大到无法忽视的社会和经济力量，但也越来越倾向于弯曲国际规则以满足其自身利益。

印太战略指出，加拿大政府需要对中国在远东和其它地区的目标保持 清醒 。承诺在未来五年投入近5亿加元，改善与该地区盟友的军事和情报合作。

该战略同时指出， 中国的巨大规模和影响力使得合作成为解决一部分全球生存压力的必要条件，如气候变化和生物多样性丧失，全球健康和核扩散 。

外交部长乔美兰周日在加拿大广播公司的罗斯玛丽-巴顿（Rosemary Barton）直播节目接受采访时表示， 因此，在这一点上，我已经说过很多次，我们将在我们应该挑战的时候提出挑战，在我们必须合作的时候进行合作。

国际贸易部长伍凤仪星期日在温哥华（Mary Ng）说： 印太地区对加拿大的未来繁荣至关重要，而我们的秘密武器就是我们的人民，近五分之一加拿大国民的祖裔可以追溯到印太地区，

加拿大国际发展部长萨吉安（Harjit S. Sajjan）也表示， 为了在国内和国外实现可持续发展目标，我们必须有一个与时俱进的、长期的应对方法，以进一步加强区域伙伴关系。

在台湾问题上，印太战略坚持加拿大的一个中国政策，表示 加拿大将反对威胁台湾海峡现状的单边行动， 。国防部长阿南德（Anita Anand）在星期日回避了记者关于加拿大是否愿意保卫台湾的提问，她说，"我们将确保该地区仍然是一个稳定的地区，并将在经济上继续增长。"

与此同时，加拿大外长乔美兰指出加拿大太平洋地区的参与和其外交政策中的另一焦点北极地区的密切关系。她说，鉴于中国等国家对该地区兴趣增加，与韩国和日本更紧密的关系将支持加拿大在该地区维护主权的目标。

本月早些时候，中国驻加拿大大使馆对加拿大外长乔美兰预告印太战略讲话时曾作出回应，称该战略 含有大量与中国有关的负面内容，歪曲事实，夸大所谓'中国威胁'，抹黑中国形象，构成对中国内政的粗暴干涉。中方对此深表关切并坚决反对 。

美国驻加拿大大使大卫·科恩（David Cohen）星期日对加拿大印太战略表示欢迎。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin