蒙特利尔声援乌鲁木齐火灾受难者，滕彪：需要重新审视中国民众的觉醒与力量

蒙特利尔参与者在人群中央的平台上点起蜡烛，摆上鲜花蜡烛和标语。

而且，很快，大家群情激愤，喊出了 不要核酸要自由 ， 共产党，下台！ 习近平，下台！ ， 自由维吾尔 ， 自由西藏 ， 自由香港 ， 释放彭载舟 等口号。

接着，有人喊出了 释放铁链女 ， 释放乌依 。

这倒是充分展现了一场去中心化的活动的特色，那就是并没有一个特定的组织者出面，也给不同诉求的人提供一个表达的平台。

了解到维吾尔人的痛苦

在现场，接受加广中文采访的维吾尔人小艾（化名）表示，这么长时间，这是他第一次看到这么多汉人站出来，为维吾尔人发声，令他很感慨。

其实，维吾尔人的苦难早就开始了，有百万人被关在集中营。我想，现在汉族人自己也感受到了不公平，才发现以前对新疆的状况，对香港的状况是不了解的。今天的现场，有一位发言者向我们道歉，向香港人道歉。我希望以后，有更多的汉族人为维吾尔人发声，为中国的自由和民主发声。 引自 小艾

而另一位现场参与者小E（化名）无法控制内心的悲伤，哭着对记者说，真的很心痛，真的很心痛。

看到乌鲁木齐大火死难者的新闻之后，我是很惭愧的，也很绝望。但是，万万没有想到，会有那么多人站出来了。我站出来，希望让维吾尔人感受到我们的支持。 引自 小E

她还认为，这次抗议行动能够真正起到作用的希望不大，但即便如此，自己也要站出来，让处于更艰难和危险环境中的国内抗议者感受到，他们不是孤独的。

（蒙特利尔声援活动现场）

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人们的忍耐和愤怒达到了极限

过去一周，经中国社交媒体披露的抗议行动发生在上海、北京、南京、武汉、和重庆等不同地区城市，诉求也从悼念乌鲁木齐大火死难者、要求政府放松新冠疫情封控，到喊出要习近平和共产党下台，要民主和自由 -- 这也是1989年天安门镇压之后，中国爆发的最大规模民众抗议行动。

最初上海民众喊出要习近平和共产党下台这样的口号时，曾有媒体用 激进 来形容。

但有分析表示，这样的口号对很多中国民众犹如听到《皇帝的新衣》中那个孩子喊出的真相，或许会让更多人考虑，为什么共产党或习近平不能下台呢？

同时身在海外的华裔也在世界各地组织了不同形式的声援活动，包括柏林、旧金山、纽约、以及蒙特利尔等城市。

人权律师、芝加哥大学Pozen访问教授滕彪。（本人提供） 照片：Radio-Canada

中国的人权律师、芝加哥大学客座教授滕彪接受加广记者采访时表示，之前，人们一直认为，习近平对社会民间的管控密不透风的，对异见人士的镇压非常残酷，抗争的成本太高，代价非常大，中国发生大规模抗议是不可能的，尤其不久前召开的二十大，更令大家对中国政治感到失望，甚至绝望。

现在，中国的政治发展到了关键时刻。这些天发生的事情，令很多人会重新审视中国民众的觉醒与力量 —— 人民对尊严和自由的渴望，即使在残暴统治下，也是很难被压下去的。中国每个人都面临相似的境遇，社会基础和心理基础是空前一致，那就是过去三年的动态清零政策令人忍无可忍。 引自 滕彪

另一位现场受访者小爱（化名）也表示，大家的声音肯定是不一样的，但这很正常。而我们出现在这里，就是在支持那些无法发出声音的国内民众。

当下中国遍地开花的抗议行动，触发点是11月23日发生在乌鲁木齐吉祥苑小区一幢大楼发生大火，中国官方媒体报道称，火灾造成了10人死亡。

但火灾现场的信息很快在互联网上传播，引发了更大的愤怒和声讨，包括因为封控，消防通道被堵死；消防车被防疫护栏挡住无法进入等，因而延误了救火时间。

但当地官方却在记者会上责怪受害者，称他们 自防自救能力弱 。

事件发生当晚，乌鲁木齐的民众就走上了街头，要求解封。

现场参与者小麦（化名）告诉记者，过去三年，习近平领导下的中国坚持封控，坚持动态清零，出现过无数悲剧事件，它们叠加累计在一起，到了一个时刻，突然爆发出来。

比如，八月份，贵州转运民众的大巴侧翻，造成27人死亡；两周前，郑州的富士康工厂的上万员工，不满薪资上遭到欺骗，及防疫措施差等，选择集体离开，与现场管控人员爆发大规模冲突。

此外，封控期间，有人饿死；有急诊以及孕妇因不符合核酸检测要求，无法入院及时得到救治而死亡；还有民众自杀事件，疫情管控人员恐吓殴打民众等事件也不时遭到曝光。

一名女孩手持精心制作的牌子：不要惧怕，不要忘记，不要原谅。 照片：Radio-Canada

海外如何声援？

滕彪表示，预测这次抗议行动的走向目前还为时过早，海外民众能够做到的，就是努力把国内的声音传递给世界。

这个运动能够发展到什么程度，不仅仅是站出来的勇士，也取决于是所有关注中国命运的人，我们要扩大他们的声音，通过互联网、新媒体，每个人都有办法，哪怕是转发帖子，也可以扩大他们声音的作用。 引自 滕彪

他还分析说，从八九年到现在33年了，中国的民间社会有了很大的不同。经过八九之后的一系列变化，尤其习近平这十年的倒行逆施，很多人对共产党的本质看得更清楚了。

还有一点，比起六四时期，人们有了互联网和各种新的通讯工具，即便在封锁和审查之下，国内的信息依然能被国际媒体看到 —— 要充分利用这一点。