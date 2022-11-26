加拿大部分商界人士担忧加中商贸关系

中国是不列颠哥伦比亚省的第二大贸易伙伴，该省是加拿大对中国出口最多的一个省，仅在今年9月就超过7.17亿加元。

帮助加拿大品牌进入中国，同样也将中国品牌引进加拿大的佩雷拉（Chris Pereira）说，他担心这一趋势可能 在两国关系中引起额外的头痛和波澜，包括在商业领域 。

现任北美生态研究所总裁的佩雷拉曾任华为加拿大公共事务高级总监，他指出，最近人们对中国的兴趣已经放缓，尽管中国公司仍然对加拿大市场很有兴趣。

尽管加拿大品牌露露乐蒙（Lululemon）和 Tim Hortons 等在中国的业务依旧兴隆，但整体来看，据阿尔伯塔大学最近的一份报告，加拿大对中国的出口与去年同期相比下降了14%以上。

加中贸易理事会董事会副主席冯达辉（David Fung）认为，加拿大人可能不喜欢中国人权记录，但拒绝中国会威胁到加拿大的竞争优势。他说， 我们可以表达与中国的分歧，而不必损害我们与中国的贸易。

据报道，许多加拿大人期待中的，加拿大新的与中国和更广泛的印太地区打交道的《印太战略》将于本周日公布。

The Canadian Press，CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin