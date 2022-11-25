加籍艺人吴亦凡被判有期徒刑13年，罚款6亿人民币

法庭宣判时，加拿大驻华大使馆的官员在场旁听。有消息说，中国有可能按惯例在宣判后不久将吴亦凡驱逐出境。

吴亦凡在2021年8月就因涉嫌强奸罪被拘捕，过去一年多来，吴亦凡一直处于刑事拘留中。北京朝阳区人民法院在今年6月开始审理吴亦凡强奸、聚众淫乱案，因涉及受害者的隐私，庭审没有对公众开放。

32岁的吴亦凡出生于广州，拥有加拿大国籍，在广州和温哥华长大。他先在韩国出道，曾是男团EXO组合的成员，在2014年离开EXO，专注于在大陆娱乐圈发展。在他被刑拘时，吴亦凡是15个品牌的代言人，包括宝格丽、兰蔻、路易威登和保时捷等，所有这些品牌都立即与他切断了关系。

据新华社报道，前不久中国政府对明星代言行业做了具体规定，诸如： 不可以饰演党和国家领导人和英雄模范代言；不得让污点明星代言；不得宣传色情、暴力等内容；不得发布有损国家尊严或利益的言论；不得宣传奢靡浪费、拜金主义、娱乐至上等错误观念和畸形审美；不得为烟草及烟草制品代言；不得为医疗器械、药品、保健食品和特殊医学用途配方食品代言；不得发布面向中小学、幼儿园校外培训广告代言；不得选用不满十岁的未成年人进行广告代言，等。

据海外媒体评论，一场针对中国娱乐行业的新的整肃运动已经开始，此前，赵薇、范冰冰、华晨宇、李云迪、王力宏等均受到处罚，中国演艺界明星们被要求遵循习近平设定的时代主旋律。

The Associated Press，Xinhua News，adaptation en chinois par Beijia Lin