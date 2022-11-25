魁北克今冬向所有人提供免费流感疫苗

此前，如果不被认为有流感严重并发症的风险，魁北克居民需自费接受流感疫苗。魁北克省是加拿大唯一没有定期向所有居民免费提供疫苗的省份。

据魁省卫生部发布的声明，由于呼吸道合胞病毒（RSV），流感和新冠病例的增加，今年的免费流感疫苗是一项特殊措施，因为目前急诊室严重爆满。

魁北克卫生部说，上述因素加上圣诞新年假日季节即将到来，有理由扩大流感疫苗的接种范围。而仅在上周，魁北克省公共卫生主任博伊洛（Luc Boileau）医生说，魁北克免疫委员会不建议为所有人免费注射流感疫苗。本周五的声明说，免费流感疫苗的决定在与公共卫生部门协商后做出。

魁北克省公共卫生主任博伊洛（Luc Boileau）医生周五在接受CBC蒙特利尔《早间新闻》采访时说，在魁北克有这么多的病毒同时流行是很反常的情况。他指出，决定更广泛地提供流感疫苗，部分原因是高危人群接种疫苗率没有像政府希望的那样高。

此外，魁北克省卫生部的这一声明同时说，那些已经支付了疫苗费用的人将不会得到退款。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin