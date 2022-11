【专访】《唐人街大奋斗》今晚蒙城放映，导演曹嘉伦：我希望拍出华裔社区的抵抗力

今晚(11月24日)以及周六晚间(26日)蒙特利尔国际纪录片电影节(RIDM) (新窗口)将上映由华裔导演曹嘉伦(Karen Cho)执导的《唐人街大奋斗》(Big Fight in Little Chinatown) 。

本月初,这部纪录片在北美最大的纪录片电影节 纽约纪录片电影节 举行了世界首映礼。

《唐人街大奋斗》的导演曹嘉伦。 照片:Radio-Canada / Karen Cho 提供

唐人街的抵抗力

这部88分钟的作品,侧重记录了纽约和蒙特利尔的唐人街历史,不断遭遇大开发商侵吞的困境,以及疫情期间反亚裔歧视游行、为唐人街的生存与未来抗争的经过。

曹嘉伦表示,2020年,她在纽约参加了一个全美唐人街反对被取代的活动,令她更深切了解到唐人街长期面临的问题。

我是在唐人街长大的,我个人和唐人街有着很深的联系。但这么些年过去了,唐人街都在逐渐凋零,被忽视,被蚕食,面临各种社会问题 —— 我们正在失去几代人充满历史意义的街区,对许多华裔来说,正在失去他们的家园。 引自 曹嘉伦

等她从唐人街回到蒙特利尔,新冠疫情爆发,社区封闭,加美边境随即被关闭。

随之而来的是反亚裔种族主义风潮。唐人街的小商贩和住户除了要应对疫情带来的封控和关闭,还要面对不时发生的种族歧视,偏见、辱骂,甚至暴力行为,令社区雪上加霜。

而蒙特利尔市一间著名的房地产开发商也趁虚而入,买入了唐人街最古老的建筑之一,永兴隆面厂周围用地。

过去几十年,唐人街四周的地皮上已经兴建了不少高楼大厦。

曹嘉伦表示,永兴隆面厂建筑修建于1820年代,本身具有重要的历史价值,是蒙特利尔唐人街的中心建筑之一 —— 如果没有了这一块,唐人街就等于消失了。

在曹嘉伦的镜头下,蒙特利尔的华裔社区迅速团结起来,他们先是举行反亚裔歧视的大游行。之后,多个社区机构联合起来,成立了唐人街工作组,要求政府停止开发商继续蚕食唐人街。

到了今年一月,他们的抗争取得了第一阶段胜利,蒙特利尔市政府将永兴隆面厂及相邻的S. Davis and Sons烟草公司两栋建筑,指定为魁北克历史遗产建筑 —— 这意味着,建筑物的拥有者如果需要进行装修或是拆除,必须取得文化部的批准。

我希望能够采访到为保卫唐人街一直努力的人,尤其是那些几代人经营的经典有历史意义的生意,希望展现唐人街华裔社区的抵抗力。 引自 曹嘉伦

纽约的Jan Lee因反对在唐人街附近兴建大型监狱抗议活动而被捕。 照片:Radio-Canada / Naomi Mizogouchi

影片中,曹嘉伦采访了众多的华裔社区人士,讲述他们先辈在唐人街的奋斗故事,比如,Mei Lum 是曼哈顿唐人街最古老的华人店铺,Wing On Wo &Co的第五代拥有者;Jan Lee多年来一直领导纽约唐人街社区反抗大型监狱项目;赵秀媚及让-飞利浦·里欧佩尔(Jean-Philippe Riopel)等都是拯救蒙特利尔唐人街的重要人物。

曹嘉伦意识到,北美各个地方的唐人街都曾面临消失的危险,是一代又一代的华裔不断抗争,才令唐人街能继续生存下来。

她以蒙特利尔的唐人街为例,那是北美唯一的双语(英法)唐人街,也是魁北克硕果仅存的唐人街,更是蒙特利尔市在老港之外,第二古老的社区。

对蒙特利尔唐人街来说,他们抗争得到的历史遗产认定,是保护唐人街的第一步。华裔社区向政府提出了一个清晰的信号,就是希望唐人街的未来建设基于它的历史与过往。它是文化,是加拿大历史,会为未来带来力量。唐人街一代代人的努力不应仅仅为了生存下去,而是能够带来新的生命力和活力。 引自 曹嘉伦

《唐人街大奋斗》海报。 照片:Radio-Canada

社会公正与华裔社区

曹嘉伦出生于蒙特利尔,是第五代华裔。而她的作品以其探索身份、移民、和社会公平正义等主题而闻名。她的主要作品包括了《金山阴影》(In the Shadow of Gold Mountain,2004),《寻求庇护》( Seeking Refuge ,2009),以及《加拿大女权主义的未竟事业》( The Unfinished Business of Feminism in Canada ,2012年)等。