  1. 主页
  2. 社会
  3. 电影院

【专访】《唐人街大奋斗》今晚蒙城放映，导演曹嘉伦：我希望拍出华裔社区的抵抗力

《唐人街大奋斗》今晚以及周六晚将在蒙特利尔国际纪录片电影节上放映。

《唐人街大奋斗》今晚以及周六晚将在蒙特利尔国际纪录片电影节上放映。

照片：Radio-Canada / RIDM

RCI

曹嘉伦：唐人街的主题是和我生活和成长最亲近的部分。作为电影制作人，我有自己的声音，我觉得自己有责任去讲述自己社区的经历和创伤，对我来说这是非常重要的

今晚（11月24日）以及周六晚间（26日）蒙特利尔国际纪录片电影节（RIDM） （新窗口）将上映由华裔导演曹嘉伦（Karen Cho）执导的《唐人街大奋斗》（Big Fight in Little Chinatown) 。

本月初，这部纪录片在北美最大的纪录片电影节纽约纪录片电影节举行了世界首映礼。

《唐人街大奋斗》的导演曹嘉伦。

《唐人街大奋斗》的导演曹嘉伦。

照片：Radio-Canada / Karen Cho 提供

唐人街的抵抗力

这部88分钟的作品，侧重记录了纽约和蒙特利尔的唐人街历史，不断遭遇大开发商侵吞的困境，以及疫情期间反亚裔歧视游行、为唐人街的生存与未来抗争的经过。

曹嘉伦表示，2020年，她在纽约参加了一个全美唐人街反对被取代的活动，令她更深切了解到唐人街长期面临的问题。

我是在唐人街长大的，我个人和唐人街有着很深的联系。但这么些年过去了，唐人街都在逐渐凋零，被忽视，被蚕食，面临各种社会问题 —— 我们正在失去几代人充满历史意义的街区，对许多华裔来说，正在失去他们的家园。
引自 曹嘉伦

等她从唐人街回到蒙特利尔，新冠疫情爆发，社区封闭，加美边境随即被关闭。

随之而来的是反亚裔种族主义风潮。唐人街的小商贩和住户除了要应对疫情带来的封控和关闭，还要面对不时发生的种族歧视，偏见、辱骂，甚至暴力行为，令社区雪上加霜。

而蒙特利尔市一间著名的房地产开发商也趁虚而入，买入了唐人街最古老的建筑之一，永兴隆面厂周围用地。

过去几十年，唐人街四周的地皮上已经兴建了不少高楼大厦。

曹嘉伦表示，永兴隆面厂建筑修建于1820年代，本身具有重要的历史价值，是蒙特利尔唐人街的中心建筑之一 —— 如果没有了这一块，唐人街就等于消失了。

相关话题

【报道】官宣了！唐人街成蒙特利尔市历史保护遗址；活动人士：令人振奋的第一步，但远不足够

在曹嘉伦的镜头下，蒙特利尔的华裔社区迅速团结起来，他们先是举行反亚裔歧视的大游行。之后，多个社区机构联合起来，成立了唐人街工作组，要求政府停止开发商继续蚕食唐人街。

到了今年一月，他们的抗争取得了第一阶段胜利，蒙特利尔市政府将永兴隆面厂及相邻的S. Davis and Sons烟草公司两栋建筑，指定为魁北克历史遗产建筑 —— 这意味着，建筑物的拥有者如果需要进行装修或是拆除，必须取得文化部的批准。

我希望能够采访到为保卫唐人街一直努力的人，尤其是那些几代人经营的经典有历史意义的生意，希望展现唐人街华裔社区的抵抗力。
引自 曹嘉伦
纽约的Jan Lee因反对在唐人街附近兴建大型监狱抗议活动而被捕。

纽约的Jan Lee因反对在唐人街附近兴建大型监狱抗议活动而被捕。

照片：Radio-Canada / Naomi Mizogouchi

影片中，曹嘉伦采访了众多的华裔社区人士，讲述他们先辈在唐人街的奋斗故事，比如，Mei Lum 是曼哈顿唐人街最古老的华人店铺，Wing On Wo &Co的第五代拥有者；Jan Lee多年来一直领导纽约唐人街社区反抗大型监狱项目；赵秀媚及让-飞利浦·里欧佩尔（Jean-Philippe Riopel）等都是拯救蒙特利尔唐人街的重要人物。

曹嘉伦意识到，北美各个地方的唐人街都曾面临消失的危险，是一代又一代的华裔不断抗争，才令唐人街能继续生存下来。

她以蒙特利尔的唐人街为例，那是北美唯一的双语（英法）唐人街，也是魁北克硕果仅存的唐人街，更是蒙特利尔市在老港之外，第二古老的社区。

对蒙特利尔唐人街来说，他们抗争得到的历史遗产认定，是保护唐人街的第一步。华裔社区向政府提出了一个清晰的信号，就是希望唐人街的未来建设基于它的历史与过往。它是文化，是加拿大历史，会为未来带来力量。唐人街一代代人的努力不应仅仅为了生存下去，而是能够带来新的生命力和活力。
引自 曹嘉伦
《唐人街大奋斗》海报。

《唐人街大奋斗》海报。

照片：Radio-Canada

社会公正与华裔社区

曹嘉伦出生于蒙特利尔，是第五代华裔。而她的作品以其探索身份、移民、和社会公平正义等主题而闻名。她的主要作品包括了《金山阴影》（In the Shadow of Gold Mountain，2004），《寻求庇护》（ Seeking Refuge ，2009)，以及《加拿大女权主义的未竟事业》（ The Unfinished Business of Feminism in Canada ，2012年）等。

社会正义主题对我非常有吸引力，我希望能够带来公平和改变。而唐人街的主题是和我生活和成长最亲近的部分。作为电影制作人，我有自己的声音，我觉得自己有责任去讲述自己社区的经历和创伤，对我来说这是非常重要的。是的，我的身份就是加拿大华裔电影制作人，我也希望把这种观点带入我所有的作品。
引自 曹嘉伦

头条