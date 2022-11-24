CBC原住民克里语节目庆祝50周年纪念日

CBC北克里语节目于50年前的1972年11月开始广播，最初是在因纽特语节目中播放克里语短片，到1975年，增加了一小时的克里语午间节目：Najawew Dipajimoon，之后在1979年改名为Eyou Dipajimoon，意为克里语故事。1980年，克里语广播增加了早间节目，即Winschgaoug，意为起床。

克里语电视节目《Maamuitaau》于1982年推出，距今已有40年。多年来，CBC北克里部的管理在加拿大广播公司的英语和法语管理部门之间来回转，期间他们开发了法语节目Soirée boréale，并在2013年增加了英语网络服务。

CBC克里语节目开始播出时，正值克里族组织反对魁北克省在当地的水电开发，最终克里族在法律上获胜，于1975年签署了《詹姆斯湾和北魁北克协议》。

到1990年代中期，在CBC英语服务被削减的情况下，克里族领导人和听众纷纷寄信并签署请愿书，强调本民族语言广播和电视服务的重要性。

前克里族大酋长库恩康（Matthew Coon Come）在1997年发给CBC总裁佩林·比蒂（Perrin Beatty）的信中说， 克里语的广播和电视是必不可少的服务，对于在其他方面与世隔绝的克里社区来说，它们是那里人们的基本需求。

50年过去了，几代克里语广播和电视节目制作人骄傲地庆祝他们50年来走过的历程。

CBC North Cree Unit，adaptation en chinois par Beijia Lin