中国新冠单日感染病例创新高，郑州的富士康暴力抗议仍在持续中

由于目前中国新冠病例迅速增加，中国政府正在根据清零政策重新实施一系列严格的措施，包括封锁、大规模检测和隔离任何被怀疑接触过新冠病毒的人。

虽然在首都北京实施的措施没有其它地区那么严厉，但北京市的正常生活已被严重扰乱，数十座居民住宅楼实施封锁，各大企业实施远程办公。目前还没有关于何时取消限制的消息。

伴随着数百家商店、餐馆、商场和办公楼的关闭，在某些情况下，所有外来访客和送货人员都被禁止，居民只能在门口领取物品。当局发出通知，要求居民 非必要不出小区 。

与此同时，郑州的富士康工厂爆发的暴力抗议活动仍在持续中，工人与警方的冲突进一步恶化，从网上传出的视频和其它信息显示，警察使用催泪弹，水炮和铁棍驱散和殴打工人，而数千名甚至上万名工人用棍棒等手边的物件和警察混战。

这一抗议在本周二爆发，起因是工人不满厂方没有按照之前的承诺发放津贴，并且抱怨厂方让检测阳性的员工和新员工同住一间宿舍。

富士康资方在周四向员工道歉，称在薪酬方面当时是发生了 技术性错误 ，资方保证新员工的薪酬将与招聘广告上一致。

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The Associated Press，CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin