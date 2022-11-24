加拿大公布第一个气候适应战略方案

加拿大环境和气候变化部在爱德华王子岛公布这一已经酝酿了近两年战略方案，爱德华王子岛是大西洋省份之一，在去年9月份的菲奥娜飓风中遭受巨大损失。

该战略方案的目的是确保加拿大公众及经济准备好应对气候变化的最坏影响。以抗灾能力、健康和福祉、自然和基础设施为支柱，这一战略方案为以后推出更详细的实施计划奠定了基础。

政府还宣布在五年内提供16亿加元的资金，以帮助启动工作，这笔资金将用于改善灾害响应工作，保护加拿大人免受极端高温对健康的影响，减轻灾害损失等。

根据加拿大保险局（Insurance Bureau of Canada）的数据，为应对加拿大气候变化的影响，公共和私营部门每年需要投入的资金估计为53亿加元。

政府将致力于建立具有气候适应性的建筑规范，以减少洪水、森林火灾和严重热浪带来的损失。保护和扩大森林和湿地的努力已被证明可以减少排放，并减少洪水和热浪对城市人口的影响。政府将优先投资于这些基于自然的气候方案。

该战略方案意在成为一份活的文件，联邦政府承诺将每五年更新一次，最早在2025年发布进展报告。

加拿大气候研究所（Canadian Climate Institute）估计，到2025年，气候变化的影响可能使经济增长每年减少250亿加元。最近，议会预算官员估计，即使世界达到减排承诺，加拿大的实际国民生产总值将在2100年承受5.8%的损失。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin