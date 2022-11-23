河南郑州富士康厂区爆发大规模骚乱

目前中国国内网上的视频和消息被删，但是不断有视频传到推特等国外社交网站，显示入夜后冲突更加激烈。大批武警被紧急调往当地。工人们用围栏、棍棒作武器与他们对抗。多个视频显示有工人被围殴的场面，场面极其暴力。但也有穿白色防护服的人被打。

一位名为 李老师不是你老师 的推特用户转述提供视频的工友的话说，从冲突爆发开始到现在有至少十几人被打死。现在厂方正在让工人填返乡问卷，每人发一万元人民币让他们回家。

据这位工人介绍，最早开始抗议的工人是因为合同被改。他属于另外一群抗议者，他们是因为被分配到有阳性的宿舍，不提供核酸检测，到晚上7点仍然不让他们吃饭喝水，因此强行冲下楼去。

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郑州富士康本月初因疫情发生大量工人逃离厂区徒步返乡的事件。当地政府协助厂方以相对优厚的条件紧急招聘，甚至动员党员和退伍军人应聘。有报道说，新工人到达厂区后，发现薪资待遇低于原先厂方答应的水平，且住宿无法与曾确诊者隔离，因此因此爆发抗议。

富士康星期三发表声明说，公司一向按合约发放津贴，工人也无需与确诊者同住。将继续与工人沟通。

（CBC, Reuters, Twitter, adaptation par Wei Wu）