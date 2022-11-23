加拿大蒙特利尔公交系统自明年七月起对65岁以上老年人免费。

这个项目涵盖整个蒙特利尔岛，即蒙特利尔地区公交系统的A区。老年人在岛外的B、C和D区乘车仍需根据各区的老年人优惠价格购票。

蒙特利尔市长普兰特（Valérie Plante）早在2017年市政选举时就作出这项承诺，随后又在2021年竞选连任时再度提出。市政府关于让11岁及以下的孩子免费乘车的承诺已在去年七月兑现。但乘车的孩子需有14岁以上并持有车票的人陪伴。

目前的蒙特利尔A区月票的65岁及以上老年人票价是每个月28.25加元，普通成年人票价每月94加元。新规定明年实行后，老年人每年可节省324加元。

蒙特利尔市议员、市公交局董事长考德维尔(Éric Alan Caldwell)表示，老年人在社区生活中发挥着重要作用。他们的收入通常是固定的，而他们的出行需要却并不少。

（Radio-Canada, Anne-Marie Lecomte, adaptation en chinois par Wei Wu）