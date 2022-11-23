加拿大警方调查大多地区中国警务站，呼吁相关人士提供信息

公告 （新窗口）说，外国干涉活动包括试图对个人、团体和各级政府进行威胁、骚扰、影响、恐吓、贿赂或诽谤。加拿大皇家骑警正在就针对加拿大华人的此类活动进行调查。警方的目标是防止加拿大的任何一个社区受到来自外国实体的恐吓、威胁、骚扰或任何形式的伤害。

作为调查的一部分，加拿大皇家骑警希望与相关人士交谈，包括了解警务站情况的人，以及感到自己受到来自这些警务站或类似地方的威胁、骚扰或恐吓的人。愿意提供这些信息的人可以给加拿大皇家骑警国家安全信息网打电话或发邮件。电话号码：1-800-420-5805， 电邮：RCMP.NSIN-RISN.GRC@rcmp-grc.gc.ca。紧急情况拨打911。

根据西班牙人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders.）的报告，大多伦多地区的三个中国警务站之一位于这栋万锦市的商用建筑内。 照片：CBC

根据西班牙人权组织 保护卫士 （Safeguard Defenders.）的报告，中国政府在世界各国设立了五十多个警务站，其中有三个在大多伦多地区，分别位于士嘉堡市的一个便利店、万锦市的一栋民宅和一栋单层商用楼。中国大使馆表示，这些警务站由福建地方政府设立，目的是为海外华人提供续驾照之类的服务。

美国和荷兰等国家也在对设在本国的中国警务站进行调查。

(CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)