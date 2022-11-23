【分析】习近平G20“兴师问罪” 专家：特鲁多政府将出台的《印太战略》或令中国更加不高兴

刚刚过去的二十国峰会（G20）上，中国国家主席习近平语带威胁地指责加拿大总理特鲁多，向媒体泄露了俩人之前的谈话内容。而特鲁多则当场反驳说， 加拿大相信自由、开放、和坦率的对话，而且会继续这么做。

这段仅仅一分钟的视频，带来的余波直到今天也没有完全平息。

11月16日，习近平与特鲁多在二十国峰会上短暂交谈的一段视频，引发国际关注和解读。 照片：Radio-Canada / 视频截图

加拿大资深加中关系专家迅速作出回应，认为习近平的方式 不符合外交惯例 ；并且分析，习近平兴师问罪的焦点是，特鲁多在媒体公报上透露，与习近平交谈时，提出了中国干涉加拿大选举事件。

在国内，加拿大议会通过动议，将对中国涉嫌向11位联邦大选候选人输送资金事件，进行公开听证。而加拿大选举委员会（Election Canada）周二回应媒体询问时称，他们收到了相关投诉，将会就中国干扰加拿大大选作出调查。

多伦多大学政治学教授、蒙克研究所（Munk）亚洲与全球事务资深研究员王慧玲（Lynette Ong） 照片：Radio-Canada / submitted by Lynette Ong

多伦多大学政治学教授、蒙克研究所（Munk）资深研究员王慧玲（Lynette Ong）认为，G20上的一幕很令人震惊，因为以前只看到中国外长王毅会这么做。

如果仅因为特鲁多泄露了两人谈话内容就令习近平如此愤怒，那么，接下来出台的加拿大新的亚洲政策《印太战略，Indo-Pacific Strategy》或许会令中国更加不高兴。因为《印太战略》所寻求的是，加拿大在印太地区的重心从原来的中国，转移到了整个印太地区 —— 我们可以预见，接下来几年，中国对加拿大言辞会更加激烈，加拿大只是刚开始尝到这种滋味。 引自 王慧玲

阿尔伯达大学中国学院荣誉院长侯秉东教授（Prof. Gordon Houlden）对加广中文表示，G20上发生的事情，双方或许都了解问题所在，而媒体就在旁边，是一个半公开半私密的场合，所以，双方都不愿意示弱，特鲁多也要表现他坚持了原则，而习近平想显示自己是超级大国，不愿意被小国加拿大教训。

但这只是两国关系问题上表现出的症状，而不是问题本身。 引自 侯秉东

《印太战略》：警告商界与中国做生意的风险

2018年底，孟晚舟在温哥华机场被捕，中国随即抓捕了两位加拿大麦克，康明凯（Michael Kovrig ）和麦克·斯帕佛（Michael Spavor），并对加拿大实施一系列的经济制裁，如停止进口菜籽油等产品。

也是在这样背景下，加拿大民众对中国的负面印象急剧升高，一度高达近85%。

2019年11月，特鲁多政府宣布，就新的 亚太战略 开始咨询。

终于，本月初，外交部长梅兰妮.乔丽（Mélanie Joly）在多伦多大学蒙克学院就新的《亚太战略》发表演讲，这被视为是即将出台的《印太战略》吹风会，人们从中可以大致窥探未来加拿大的亚洲政策走向。

乔丽在发言中，直接点名，称中国是 日益具有破坏性的全球大国 ，试图重塑与加拿大的价值观越来越背离的国际环境。

我们将继续与最高层就中国新疆地区的人权状况进行接触，那里有大量关于侵犯人权和危害人类罪的可靠记录。 我们将继续反对威胁台海现状的单方面行动。 我们将加深与台湾的经济联系。 我们会继续捍卫香港的言论自由和新闻自由。 在多边论坛上，我们将与合作伙伴共同面对中国在世界舞台上影响的复杂现实，同时反对破坏国际规范的行为。 引自 加拿大外长梅兰妮.乔丽

她同时对加拿大商界发出了警告， 与中国的贸易可能遭遇地缘政治风险 。

资深加中关系专家、渥太华大学科学社会与政策研究所高级研究员 玛格丽特.麦凯格-约翰斯顿（Margaret McCuaig-Johnston））接受加广采访时表示，乔丽的发言令她感到震惊，这是彻底与小特鲁多的父亲的中国政策告别。

在政府就亚太战略咨询期间，我曾建议，不要把鸡蛋放在一个篮子里，帮助我们的公司减少单一依靠中国带来的风险，应该更多发展与法制健全的民主国家间的经贸合作 —— 这才能够保护加拿大的安全。 引自 玛格丽特.麦凯格-约翰斯顿

而随后发生的新冠疫情以及中国清零政策，给全球供应链带来的巨大负面影响，也让加拿大更加清醒。

乔丽在吹风会上还强调，加拿大将与亚洲民主国家，如日本、韩国、印度加深联系；将与东盟国家以其成员国携手合作，确保充分尊重国际法，包括在非常重要的南中国海地区；继续维护我们的北极主权。

而在亚洲出席二十国峰会以及亚太经济合作组织（APEC）领导人会议的特鲁多则宣布了加拿大在印太地区总值超过一亿六千万加元的一系列投资投资，包括协助增强印太地区贸易，支持面向印太市场的加拿大出口商；加深与地区伙伴的外交、贸易、发展和气候变化、能源以及科技创新事务的联系，捍卫加拿大在该地区的利益。

约翰斯顿女士认为，特鲁多宣布的一系列投资是加拿大印太战略的一部分，也以行动显示了政府调整印太战略的决心和幅度。

阿尔伯达大学中国学院荣誉院长侯秉东教授（Prof. Gordon Houlden）。 照片：Radio-Canada / submitted by Professor Houlden

中国依然是房间里的大象

尽管《亚太战略》的细节还没有披露，侯秉东教授提醒特鲁多政府，需要意识到，中国是亚太地区的重要部分，而且与亚太地区有千丝万缕的联系，尤其是经济联系是非常强大的。

加拿大《亚太战略》中的重要元素其实是如何应对中国 引自 侯秉东

王慧玲教授分析说，过去二十多年，西方世界对中国出现了严重的误判，比如在2001年，中国加入世贸组织之时，不少人认为，这将促使中国，在一定程度上有政治改革，更加国际化。但事实上，加入世贸令中国在经济上迅速崛起，但是它对内更加威权主义，还利用经济上的成功，迫使西方国家放弃原则。

未来的加中关系，需要技巧来平衡，一方面，加拿大依然会认为需要与中国沟通与交流，但另一方面，需要在人权事务上对中国强硬。这要求政府更加理解，中国在不同事务的复杂性，贸易和人权都是复杂的问题，需要不同的应对。我想说的是，这不是单一方式的应对可以解决的，需要为中国量身定最，全方位，不同方式应对。 引自 王慧玲

而约翰斯顿女士表示，总体上来说，乔丽列出的新《亚太战略》很令人高兴。加中关系将会逐渐所有改善，但再也不可能恢复到从前了。

半个世纪的加中关系

众所周知，加中建交是在1970年。加拿大是最早与中国建立外交关系的西方国家之一，而当时促成加中建交的就是特鲁多的父亲、皮埃尔.特鲁多，这也是老特鲁多的政治遗产之一。

而外长乔丽特别在吹风会上表示， 2022年的中国不是1970年代的中国了 。

应该是说，现在的中国不是2013年胡锦涛时代的中国了。虽然很多人认为胡锦涛和习近平的本质一样，但是，在习近平上台后，我看到，中国政治上，权力重新中心化、集中化，而且，彻底压制了反对的声音，包括政治精英内部的反对声音也不再被允许，只剩下了一个声音。 引自 王慧玲

侯秉东教授认为，过去几十年来，加拿大民间与政府与中国有很良好的互动。小特鲁多刚上任的时候，曾非常卖力推动与中国关系。2017年，他到访中国时，曾提出加中自由贸易协议谈判。

但是，特鲁多提出的进步主义自由贸易协议中，包含了劳工权益，女性权益，环保相关的条款，中国根本没有兴趣。

而提到未来加中关系，侯秉东教授表示，或许从短时期看，自己对中国的状况感到悲观，但长期看，他是乐观派。

因为中国的知识阶层中产阶层在增加，成千上万的中国人不一定相信共产主义社会主义，他们现在能做的可能就是埋头做事。但最终，习近平也不可能永远掌权，可能会出现公众反抗，可能会出现高层斗争，我更倾向于后者 —— 而前苏联就是这么解体的。 引自 侯秉东

麦凯格-约翰斯顿女士多年从事促进加中科技交流项目。图为她与在中国家喻户晓的加拿大人大山合影。（本人提供） 照片：Radio-Canada

采访/报道： Yan Liang