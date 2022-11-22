劳工组织指责加拿大轮胎公司海外工厂工人的工资过低

这一投诉指出，为加拿大轮胎公司下属的马克公司（Mark's）供应 Wind River、Denver Hayes、Dakota 和 Helly Hansen 等品牌的孟加拉国服装厂工人挣的是贫困线水平之下的工资。

孟加拉工人团结中心执行主任阿克特（Kalpona Akter）指出，工人们生活在拥挤的住房中，尽管每周工作多达6天，每天工作12小时，但只能勉强维持一家人的生活。

她说，服装工人的工资很低，他们无法摆脱贫困，生活离极度贫困只有一步之遥。

加拿大轮胎公司说，他们努力确保其供应商遵守所有当地法律，包括赔偿。

加拿大轮胎公司在星期二的一份电子邮件中说： 为确保一切合乎规定，加拿大轮胎公司]定期跟踪工资率，并与有信誉的第三方合作，对生产我们品牌产品的工厂进行审计。

加拿大联合钢铁工会负责人沃伦（Marty Warren）指出，加拿大轮胎公司的供应商违反了国际人权标准。

他在新闻发布会上说，加拿大轮胎公司及其属下的马克公司使用的孟加拉国供应商所雇用的服装厂工人生活在贫困之中。

The Canadian Press，adaptation en chinois par Beijia Lin