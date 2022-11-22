加拿大对白俄罗斯实施新的制裁

加拿大外长乔美兰（Mélanie Joly）在周二上午宣布加拿大对白俄罗斯实施新的制裁，她说，白俄罗斯政府允许其作为俄罗斯攻击乌克兰的发射台，是在支持侵犯人权。加拿大在制裁名单上增加了22名白俄罗斯官员，其中包括参与驻扎和运送俄罗斯军事人员和设备的人。另外还有16家白俄罗斯公司也受到制裁，这些公司涉及军事、制造、科技、工程、银行和铁路领域。

上述制裁是季哈诺夫斯卡娅原计划在未来两天与加拿大外长乔美兰和总理特鲁多会晤时提出的要求。她还在为约500名作为志愿者为乌克兰作战的白俄罗斯人寻求援助。

季哈诺夫斯卡娅被广泛认为赢得了2020年的白俄罗斯总统选举，国际社会普遍认为现任白俄罗斯总统卢卡申科（Lukashenko）在这一选举中舞弊，当时的反对党领袖季哈诺夫斯卡娅在选举后不得不流亡立陶宛。白俄罗斯政府对当时的抗议活动进行了严厉镇压，逮捕的3万多人。卢卡申科一直是俄罗斯总统普京的坚定盟友，白俄罗斯在政治和经济上均严重依赖莫斯科。

在前往渥太华之前，季哈诺夫斯卡娅在上周末的哈利法克斯国际安全论坛期间已经和加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）进行了讨论。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin