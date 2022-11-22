三个大西洋省份也将实施加拿大联邦碳税计划

这三个省将加入阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、马尼托巴省和安大略省，实施联邦碳排放税计划。新不伦瑞克省、魁北克省、西北地区和不列颠哥伦比亚省将继续他们各自的碳排放税计划。

联邦碳税将于7月1日生效，消费者回扣CAIP预计将在碳税开始几周后发出。

季度CAIP付款通常会在1月、4月、7月和10月支付，这是联邦政府通过碳税返还90%资金的一部分。据一位未被授权公开消息的政府人士称，在实施联邦碳税计划的这三个东部沿海省份，一个四口之家每季度预计将收到240至400加元的CAIP。

本周一联邦政府刚宣布了一个新的联邦补助项目（OHPA），将帮助加拿大中低收入家庭放弃烧煤油的取暖方式，改用更节能的热泵。补助金额视申请人的家庭收入而定，最高为5000加元。

目前的碳税价格为每一吨排放量50加元，预计在2023年将上升到每吨65加元，在2030年达到每吨170加元。

自由党政府认为碳税是为污染定价和推动清洁能源的最有效方式。碳税定价考虑了温室气体排放增加的总成本，诸如森林火灾、热浪、干旱和洪水造成的财产损失，将这些成本附加到燃烧化石燃料上，政府希望随着时间的推移，使企业和消费者更容易和更便宜地选择低碳方式。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin