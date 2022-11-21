加拿大凶杀案连续三年呈上升趋势，2021年平均每十万人2.06起

在凶杀案受害人中，有247人属于有色少数族裔，大约占总数的三分之一，案发率为每十万人2.51起，高于平均水平。

与一般人的想象不同，乡村地区的凶杀案发生率高于城市地区，二者分别是每十万人口2.58和1.97，即乡村地区的案发率是城市地区的1.3倍。

从案件数量上来说，安大略省、魁北克省和BC省在2021年发生的凶杀案最多。但是从人口比例上来说，萨斯喀彻温省的案发率最高，为每十万人5.93起。该省的省会里贾纳市是所有加拿大城市中凶杀案发生率最高的（5.67/10万人）。

从数量上来说，2021年发生凶杀案最多的城市是多伦多（117起）、温哥华（60起）蒙特利尔（48起）和温尼伯（45起）。

使用枪支的凶杀案和涉及帮派暴力的凶杀案，里贾纳也是所有城市中案发率最高的。

在全国范围内，2021年使用枪支的凶杀案占总数的40%。死于枪击的凶杀案受害人从前一年的每十万人口0.73人增加到了0.78人。从数量上来说，发生枪击凶杀案最多的城市依次为多伦多（61起）、温哥华（30起）、蒙特利尔（25起）和埃德蒙顿（20起）。

（Radio-Canada, Stéphane Brodeleau, adaptation en chinois par Wei Wu）