从烧煤油取暖改为用电：加拿大政府将为住宅供暖改造提供补贴

加拿大联邦移民部长弗雷泽（Sean Fraser）星期一（11月21日）在新斯科舍省斯特拉顿市宣布了这一消息。从明年1月起，年收入低于税后家庭收入中位数 （新窗口）的个人和家庭均可提出申请。以2020年的标准为例，独居者在这一年的税后收入中位数是26570加元，一个三口之家的税后家庭收入中位数是46021加元。

加拿大移民部长弗雷泽 照片：La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

弗雷泽说，物价上涨是当下人们最关心的问题，而冬季供暖煤油的账单无疑是一个不小的负担。另外，这个补助项目也将有助于创造就业和减少污染。

根据加拿大政府的估算，从烧煤油改成用电热泵供暖后，一个家庭每年能够节省的费用在1500加元到4700加元之间。

今年九月份，加拿大政府宣布在今后四年中拨款2.5亿加元，帮助加拿大人进行住宅供暖改造。据统计，在加东地区，将近三分之一的家庭仍然在使用煤油供暖。

（CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu）