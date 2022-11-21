特鲁多：没有收到过关于加拿大选举候选人受到中国资助的报告

环球新闻此前引用多个匿名消息来源报道说，加拿大安全情报官员今年1月份向特鲁多汇报，中国政府采取各种手段渗透、干预加拿大。文中所讲事例中引起最多关注的，是中国曾在2019年加拿大大选期间暗中资助11名候选人和一些竞选团队成员。自由党在众议院受到反对党的抨击和反复追问，被要求披露是哪些候选人接受了中共资助，以及政府采取了哪些措施。

星期天，特鲁多在突尼斯法语国家峰会结束时的新闻发布会上表示，他没有这方面的信息，也没有收到过关于候选人接受中国资助的报告。当记者追问他是否接到其他的关于中国试图影响2019年大选的汇报时，特鲁多只是回答说，他已经要求安全官员注意有关报道，并向议会委员会提供所有可以公开的信息。他本人无可奉告。

总理办公室上星期发表的简报说，特鲁多在二十国峰会上向习近平谈到了有关报道中所说的中国对加拿大的干预。各大媒体纷纷转载这个消息，引起习近平的不满。因此发生两人再次相逢时的针锋相对。

（CBC News, Global News, adaptation en chinois par Wei Wu）