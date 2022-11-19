声援！蒙特利尔华裔社区周日游行，就祁卓恒之死向警方讨说法

本周日（11月20日），加拿大魁北克蒙特利尔华裔社区将在唐人街举行游行集会，声援在9月份遭警察枪击死亡的祁卓恒（Ronny Kay），希望警方以及独立调查局（BEI）能尽快给祁家家人一个说法，并批评警方在祁卓恒死亡之后，缺乏与其家人的沟通，及对家人提供应有的帮助。

华裔社区活动人士、律师赵秀媚。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

声援活动的组织机构 为祁卓恒声张正义 发言人赵秀媚女士接受加广中文专访时表示，年仅38岁的祁卓恒在一瞬间失去生命，他的家人失去至亲，但两个月过去了，依然没有得到任何解释，这对他的妈妈和姐妹来说，更加重了痛苦与折磨，因为不了解真相就无法真正开始伤痛愈合。

警方需要解释，为何一桩纠纷，警方介入下反导致人死亡？在蒙特利尔，警方已经多次被指涉嫌种族定性，racial profiling，包括黑人、原住民等都曾遭受不公正对待。所以，对华裔/亚裔的种族定性也可能只是时间早晚的问题。 引自 赵秀媚

而赵秀媚呼吁，就这一事件进行公开听证，让家人和公众了解事件发生时的细节、证据，以及调查程序，增加警方透明度，以及倾听公众的建议。

而在给蒙特利尔市警察局、独立调查局、以及验尸官等的公开信中，祁卓恒的家人要求:

1. 尽快公开验尸官有关导致祁卓恒死亡的原因和实况的调查；

2. 立即获得社会心理支援服务。

3. 蒙特利尔市警察局（SPVM ）向家属表示慰问。

赵秀媚透露，公开信已经得到35个机构，以及700多民众的签署支持，也呼吁更多华裔社区人士的关注和支持。

周日的声援活动中，祁卓恒的妈妈会首次对公众讲话，他的姐妹们也会现身。

为祁卓恒伸张正义游行活动，将在周日中午12点于唐人街中山公园门口开始。 照片：Radio-Canada / Facebook group

关注祁卓恒死亡事件

事件发生后，蒙特利尔警方的独立调查局（BEI，Bureau des enquêtes indépendantes）在给媒体的声明中称，当时，祁卓恒手上拿着仿真枪，因事件正在调查之中，无法发表评论。

赵秀媚对此感到无奈，她说，独立调查机构一再表示，因为案件正在调查中，所以不能予以评论。但却向媒体透露，祁当时手上疑似有一支仿真枪 —— 这是否是抹黑受害者？这也是为什么，我们在公开信中引用了他的家人叙述版本，因为这涉及到的逝者体面与信誉。

她也感谢其他社区组织的帮助。

所幸华裔社区活动人士与其他有色族裔社区反对警察过度使用暴力的公民权益机构有长期的合作，团结一致，相互支持。此次，这些机构协助华裔社区很快组织起这场大型声援活动，并会到场支持。 引自 赵秀媚

祁卓恒死亡事件

家人描述，祁卓恒才华横溢，对生活充满热情，喜欢学习新事物，并乐于与大家分享。他的职业是金融机构顾问，闲暇时间喜欢表演，曾出现在当地的电视演出中，也非常热心各种社区公益活动。

根据祁卓恒的姐姐描述，今年9 月 17 日，祁卓恒在修女岛的家中工作。他的前度女友突然来取走她的一些物件，引发了一场争吵。

当天早上，前女友第一次致电话给警察，要求他们进行干预，以便她可以取回自己的物件。

中午时分，祁卓恒的工作主管再次致电警方，表示她担心员工的安全，因为祁卓恒刚刚打电话给她，并表现出他处于情绪不稳状态。

中午 12 点 25 分，祁卓恒联络了他的姐姐Debola Kay，告诉她警察要进入他家中，他很恐慌。

祁小姐迅速前往修女岛，希望能与她的弟弟交谈。

当她到达时，她在祁卓恒的公寓附近看到了两名警察，于是询问他们有否见过她的弟弟。他们表示还没有找到他，并告诉她等待他们的消息。

祁小姐清楚地向两名警官指出，她的弟弟处于情绪不稳定的状态中，以及他并不是危险人物，千万别向他开枪。她要求两名警察将这一信息同时传达给其他警察。

此后不久，其中一名警察通知祁小姐，警方已经找到了祁卓恒，他正在被送往医院，但没有提供任何进一步的细节。

那是警方与家人的最后一次联系。

祁小姐抵达医院后，等了一个多小时，才从医生处得知她的弟弟已经去世。

过去两个月，其卓恒的家人接受媒体访问，要求警方就事件做出说明。