加拿大总理特鲁多出席APEC经济领导人会议，增进加拿大与印太地区关系

4,500万加元用于启动一系列由部长领导的增强型印太地区贸易代表团，以支持出口商和面向印太市场相关地区的加拿大商会，促进长期贸易和投资机会；

3,180万加元用于在该地区设立加拿大第一个农业办事处，以增加并多样化向印太地区的农业和农产品出口，加强太平洋两岸的贸易；

9,250万加元用于大力拓展加拿大在印太地区使团和加拿大全球事务部的能力，以加深与地区伙伴的外交、贸易、发展和气候关系，并捍卫加拿大在该地区的利益。

此外，还将投资1,350万加元，用于扩大与印太伙伴的自然资源联系——内容包括贸易、投资和科学、技术和创新等方面。

特鲁多本次是第七次出席亚太经合组织经济领导人会议，也是他第一次正式访问泰国。这是特鲁多印太之行的第三站，此前他出席了在柬埔寨金边举行的东南亚国家联盟（东盟）峰会，在印尼巴厘岛举行的二十国集团（G20）峰会。

特鲁多离开泰国，前往突尼斯的杰尔巴，出席在那里举行的法语国家第十八次首脑会议。