环球新闻报道：多伦多华裔商人涉嫌协助中国政府暗中资助某些加拿大候选人等

加拿大安全情报局（CSIS）对魏成义就协助转移大量资金的指控进行了调查，这些资金被用来帮助中国政府在加拿大2019年联邦大选中资助一些候选人。

消息来源称，魏成义从领事馆转移了约25万加元给安大略省的一名议员和一名联邦候选人的工作人员，后者将这些资金分发给11名或更多的候选人和其他竞选工作人员。

另据加拿大皇家骑警的消息，安全调查人员还在调查魏成义与多伦多和温哥华的几处房产的关系，这些房产被用作中国政府的 警务服务站 ，据信这些服务站秘密接待来自中国公安部的特工。

国际人权组织 保护卫士 （Safeguard Defenders）此前公布的报告称，中国在海外设立多处 警务服务站 ，其中在多伦多地区有3处，分别设于1处民宅、1栋单层商业建筑和1家便利店内，环球新闻（Global News）检索了士嘉堡一处房产和万锦市一处房产的土地所有权记录，据皇家骑警的消息来源称，这些房产和魏成义有关联。

中国驻渥太华大使馆确认了这些地址，但否认这些是秘密警察活动地点，中国大使馆称这些 警务服务站 为华裔人士提供社区外展服务。

多伦多福清商会网页上的魏成义 照片：ctfqba.com

魏成义是安大略省和不列颠哥伦比亚省连锁超市丰泰超市（Foody Mart）的所有者，他还是多伦多华人团体联合总会（Confederation of Toronto Chinese Canadian Organizations，CTCCO）的永久名誉主席。

目前还没有人对魏成义提出刑事指控。

Global News, Sam Cooper, adaptation en chinois par Beijia Lin