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环球新闻报道：多伦多华裔商人涉嫌协助中国政府暗中资助某些加拿大候选人等
据加拿大环球新闻（Global News）报道，有消息来源称，多伦多华裔商人魏成义目前处于两项独立调查中，这两项调查都和加拿大情报官员今年一月份的一系列报告和备忘录有关。
加拿大安全情报局（CSIS）对魏成义就协助转移大量资金的指控进行了调查，这些资金被用来帮助中国政府在加拿大2019年联邦大选中资助一些候选人。
消息来源称，魏成义从领事馆转移了约25万加元给安大略省的一名议员和一名联邦候选人的工作人员，后者将这些资金分发给11名或更多的候选人和其他竞选工作人员。
另据加拿大皇家骑警的消息，安全调查人员还在调查魏成义与多伦多和温哥华的几处房产的关系，这些房产被用作中国政府的
警务服务站，据信这些服务站秘密接待来自中国公安部的特工。
国际人权组织
保护卫士（Safeguard Defenders）此前公布的报告称，中国在海外设立多处
警务服务站，其中在多伦多地区有3处，分别设于1处民宅、1栋单层商业建筑和1家便利店内，环球新闻（Global News）检索了士嘉堡一处房产和万锦市一处房产的土地所有权记录，据皇家骑警的消息来源称，这些房产和魏成义有关联。
中国驻渥太华大使馆确认了这些地址，但否认这些是秘密警察活动地点，中国大使馆称这些
警务服务站 为华裔人士提供社区外展服务。
魏成义是安大略省和不列颠哥伦比亚省连锁超市丰泰超市（Foody Mart）的所有者，他还是多伦多华人团体联合总会（Confederation of Toronto Chinese Canadian Organizations，CTCCO）的永久名誉主席。
目前还没有人对魏成义提出刑事指控。
Global News, Sam Cooper, adaptation en chinois par Beijia Lin