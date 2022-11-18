CBC《市场调查》节目带你去看：商品如何以缩减分量和成本来保持原价

收缩膨胀是企业用减少产品的尺寸或重量以节省成本但不提高价格的一种策略，这方法已经被应用了多年，人们多数时候容忍了许多产品减少分量但保持原价，但现在也有既减量又涨价的：

比如，在2021年9月，多伦多各地的沃尔玛商店中，珍珠磨坊公司（Pearl Milling）的这款枫糖浆为750毫升，价格1.97加元，只是从这月开始，这款枫糖浆有了新版本：

珍珠磨坊公司（Pearl Milling）的枫糖浆 照片：Jenny Cowley/CBC

内含缩减到710毫升，但在接下来的一个月里保持了原价。但到了2021年11月，价格涨到2.54加元，12月又涨到2.67加元。到2022年10月，沃尔玛这款收缩版售价是2.97加元。

市场专家指出，珍珠磨坊公司的这一举动没有道理，与实际的通货膨胀率不相称。

珍珠磨坊公司属于加拿大百事公司，他们没有对《市场调查》节目的评论要求做回复。

另一种不太为人所知的缩水形式是，企业使用便宜的替代品，或在减少其他成分的同时增加水：

安大略省伦敦市的贝蒂·亨利（Betty Henry）50年来一直用E.D.史密斯（E.D Smith）的南瓜派馅料来做感恩节南瓜派。她说，今年她一打开罐头就注意到馅料的不同

E.D.史密斯（E.D Smith）的南瓜派馅料配料表比较 照片：Betty Henry

这种馅料过去在配料表中把植物油列在第三位，而在亨利今年使用的新版产品中，植物油被移至第六位。取而代之的第三位是：水。她指出，现在这款更像是南瓜汤，而不是派馅。亨利认为E.D.史密斯的做法不诚实，她说她不会再使用这种馅料了。

CBC《市场调查》节目今晚8点播出。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin