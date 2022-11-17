研究显示：多伦多地区近20%的家庭医生诊所将可能在未来五年关闭

这一研究是由多伦多的圣迈克尔医院 （St. Michael's Hospital） 和多伦多联合健康组织（Unity Health Toronto）合作进行的，主持这一研究的家庭医生塔拉·吉兰（Dr. Tara Kiran）表示，安大略省目前已经有180万人没有家庭医生，这是一个警钟，是一个必须解决的问题。

有大约1,000名家庭医生在2021年初接受了吉兰研究小组的调查，其中439人回答了未来计划问题，他们中的17.5%说，计划在未来五年内关闭诊所，另外有近4%的医生说他们计划在未来12个月内关闭诊所。

计划关闭诊所的医生多数年龄较大，这显示退休趋势是因素之一；但许多拥有自己诊所的年轻家庭医生表示，诊所的工作模式带来的额外行政和财务压力让他们感觉很棘手。

吉兰医生认为，鉴于这些原因，一些家庭医生可能会转向运动医学或姑息治疗等领域。

安大略省医学协会（OMA）此前也做过类似的调查，协会主席罗丝·扎克雷亚斯医生（Dr. Rose Zacharias）认为家庭医生的文书工作过于繁重，浪费了本应用在看病上的时间。安大略省医学协会同时建议向更多受过国际培训的医生颁发执照，医学协会希望与政府合作，制定有关执业评估规则，以使更多的外国医生获得安大略省的行医执照。

目前不仅仅是安大略省，整个加拿大都面临家庭医生不足的问题，这也是造成最近医院急诊严重告急的一个因素，家庭医生的短缺将更多的病人推向负担过重的急诊室。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin