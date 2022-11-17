【报道】"让新移民就业"：魁北克第三届移民峰会风雪中举行

星期三（11月16日），来自魁北克移民领域的400位专业人士冒着大雪抵达德拉蒙德维尔（Drummondville）的 Centrexpo Cogeco，参加第三届移民高峰会（Sommet de l'immigration au Québec)。

本次峰会的创办人、主席乔纳森·乔贾伊（Jonathan Chodjaï ）接受加广采访时表示，和每年的移民沙龙有所不同，移民峰会是为移民领域中的专业人士举办，为他们提供一个交流、了解信息和政策的平台。

这是魁北克移民领域一年一度的非常有趣而且重要的活动，魁北克移民部是我们最重要的合作伙伴，而前来的专业机构几乎涵盖了移民的每一个方面。在这里，他们能够得到想要的所有信息，同时，分享他们的成就，了解政府的政策。我们在每年峰会上都加入一些新的元素，以便能够和更多的机构合作，让会议能够达到最好的效果。而今年，峰会的主题是：让新移民就业。 引自 乔贾伊

记者现场所见，整个峰会持续了近一天，魁北克省政府新上任的移民、法语化、融入部部长长(MIFI) 克里斯丁.佛莱谢特（Christine Fréchette）致开幕辞，副部长弗雷德里科·方塞卡 (Frederico Fonseca) 则介绍了政府帮助新移民法语学习的状况。

而专业性的研讨会分为10个小组，包括了寻找有需要技术工人、保障临时劳工权益、吸引外国留学生、以及法语语言学习以及融入等。

新版的魁北克移民指南也在活动期间发布。

第三届魁北克移民峰会现场人头涌涌。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

直接了解到政府政策信息

在峰会上，记者采访了来自蒙特利尔Marguerite-Bourgeoys教育局的左亚琴女士。她主要负责国际交流、国际处的招生、以及留学生的后续服务等。

她向记者介绍说，参与这样的峰会还是挺有用的，主要是分享信息。因为通常你只是在办公室，分享网络上的信息，需要自己汇总。而像峰会这样的场合，能够得到比较官方的信息，可以放心使用 —— 更多的是能够得到动向，反而一些数字只是一个参考。

比如，看看魁北克政府是否欢迎更多的学生，有没有采取具体措施帮助学生，从办理手续，入学，到就业，是否有更新颖的政策等。

在刚刚过去的魁北克省选举中，法语宪章、移民融入、和接收移民数量等都成为了竞选议题，而左亚琴的感觉是，政治是一方面，但省政府在帮助吸引国际留学生方面的力度还是有的，并没有感觉受到选举中一些说法的影响。

而我工作中面临的最大挑战还是，如何让学生能够融入到魁北克的学习环境和其他学生互动中，如何在毕业之后找到充分发挥个人专长的职业，潜力的工作，怎么能更好融入，让他们在魁北克有在家的感觉 引自 左亚琴

左亚琴所在的教育局提供法语课程以及技术培训，且都是实际操作能力比较强的科目 —— 当然，最基本的还是，学生需要通过法语水平考试，才能继续培训课程。

在她的印象中，华裔学生普遍认为法语是个很大的挑战，但很多学生非常勤奋，基本上能够全力以赴，顺利读完法语，进入培训课程，然后找到工作。

而她介绍说，自己也是走过了很多留学生和移民经历的路径。她来蒙特利尔13年，从学习法语开始，已经在学校局工作了10年。

魁北克移民、法语化、以及融入部（MIFI)副部长弗雷德里科·方塞卡 (Frederico Fonseca) 峰会上发言。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

法语、法语、法语

峰会午餐结束之际，魁北克移民、法语化、以及融入部（MIFI)副部长弗雷德里科·方塞卡 (Frederico Fonseca) 就政府提供的新移民法语课程做了一个总结。

魁北克新通过的96号法案，赋予所有人学习法语的权力，并要使法语成为魁北克通用语言和唯一官方语言。 引自 方塞卡

根据他的数据，从 2021 年至 2022 年，参与政府及相关机构提供的法语学习的人数为有 37,317 人，参与法语学习的人数增加了18.3%，而兼职学习法语的人提升了33.5%。

同时，魁北克对法语教学的投入也创下了历史，预算超过了1.8亿美元。

他还介绍了省政府吸引新移民学习法语的举措，比如，只要接受成为魁北克移民，可以在抵达之前就开始学习法语。

同时，政府开设在线课程 (FEL) ，提供法语，以及一些相关行业的培训课程，比如信息技术、会计、烹饪和餐饮等。

而魁北克政府会对参与这些课程学习的新移民给予经济协助。

安吉斯.莫林（Agnès Merlin)，左，以及马丁.蒙特（Martin Montes）是代表保障临时工人权益的“支持劳工”项目出席峰会。 照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

保障临时工人权益

在现场，安吉斯.莫林（Agnès Merlin)以及马丁.蒙特（Martin Montes）是代表保障临时工人权益的 支持劳工 项目出席的。

莫林告诉记者，而在疫情期间，联邦政府为各省拨款，希望省移民部门可以帮助处于困境的临时劳工。

目前，他们已经收到了45份计划，并正在从中进行挑选，希望能提供全方位支持魁北克临时工人群体的计划。

蒙特来自阿根廷，他告诉记者，这个项目的中心就是保护劳工权益。

通常来说，临时工人，比如来自南美和菲律宾的劳工，由于语言和文化的障碍很可能不了解加拿大的劳工权益，支持劳工项目会与一些非政府机构（NGO）、或是领事馆形成战略合作，宣传劳工权益，帮助他们融入社区。 引自 莫林和蒙特

蒙特相信，到时候，自己的西班牙语可以派上用场。