西方媒体热议习近平“教训”特鲁多

BBC中文，美国之音，德国之声，法广均在头版跟踪报道这一事件，热议中加关系。

据加拿大广播公司CBC报道，有西方评论家和前外交官称，习近平对特鲁多的威胁性语言是罕见的、令人惊讶的举动。前外交官，加拿大中国问题专家查尔斯·伯顿（Charles Burton）说， 我们还没看到过中国国家主席对另一个国家的领导人使用这样非外交的粗暴语言 。

多伦多大学政治学教授、蒙克研究所（Munk）亚洲与全球事务资深研究员王慧玲（Lynette Ong）说，习近平通常在公开场合说话非常谨慎，她认为习近平知道他的斥责会被媒体捕捉到，这意味他希望被国内和国际观众看到。

前加拿大驻华大使赵朴（Guy Saint-Jacques） 也认为习近平想在摄像机拍摄时向特鲁多传递一个明确的信息，他说， 我同意这是一个含蓄的威胁，我认为整个事件非常令人惊讶。

与此同时，中国外交部在星期四的记者会上表示，习近平并没有批评特鲁多的意思。外交部发言人毛宁说，习近平对特鲁多说 否则这个结果就不好说了 ，并不是威胁，两位领导人是在进行 正常 交流，只是 表达了各自的立场 。

中国外交部发言人毛宁还指责加拿大以 居高临下的方式 行事，她否认中国干涉其他国家的内政，并表示加拿大应对两国关系的下滑负责。她说， 加拿大应该采取具体行动，为改善中加关系创造条件。

CBC News，adaptation en chinois par Beijia Lin