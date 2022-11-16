加拿大军队首次接受永久居民。

Radio-Canada 获取的一份内部文件显示，加军总参谋长艾尔（Wayne Eyre）10月18日指示军中负责人事和征兵的指挥官着手在永久居民中招募新兵。但是他们必须满足三个条件。首先是保证一到时间就申请加拿大国籍，二是能满足军队的某个具体需求，三是安全检查过关。

移民申请人在获得永久居留权后，需在加拿大住满三年才能申请入籍。在美国，绿卡持有者参军可以加快入籍程序，但是加拿大目前还无意仿效，因此参军的永久居民仍需要按正常程序申请入籍。

加拿大总参谋部发布命令后，招募新兵的站点在几天之内就在多伦多等城市的新移民沙龙出现。加拿大皇家军事学院教授的斯考皮奥（Grazia Scoppio）说，加拿大军队迈出了令人高兴的一小步，这不仅对补充兵员，也对军人多元化非常重要。她希望加拿大下一步能像美国那样，加快参军永久居民的入籍程序。

加拿大军队目前缺少兵员一万人。有色少数族裔仅占加军总数的6.7%。加拿大军队的目标是把这个比例在2026年以前增加到11.8%。

（Radio-Canada, Valérie Gamache, Marie Chabot-Johnson, adaptation en chinois par Wei Wu）