加拿大延长培训乌克兰军人的项目

俄罗斯在2014年吞并克里米亚并扶植乌东亲俄势力。从2015年起，加拿大开始与英美等北约成员国一起培训乌克兰军人。到俄罗斯2月24日发动侵乌战争前，接受过培训的乌克兰军人已经超过三万名。加拿大教官在开战前回到了国内，培训中断。今年8月份，加拿大派出两百多名军人前往英国，在那里重新加入对乌克兰军人的培训项目。

特鲁多是在印尼巴厘岛二十国峰会的最后一天宣布这个决定的。他几天前刚刚在那里宣布，加拿大将追加五亿加元对乌克兰的军事援助。

星期三，正在出席二十国峰会的七国集团领导人以及荷兰、西班牙领导人举行会议，并在会后发表联合声明，谴责俄罗斯对乌克兰城市和民用设施的 野蛮导弹攻击 ，重申对乌克兰反抗侵略的支持。

波兰政府和北约官员说，造成2人死亡的波乌边境村庄热沃多夫爆炸事件可能是乌克兰军队发射的俄制防空导弹落在波兰境内引起。但是特鲁多在今天的新闻发布会上也表示，发生这个惨剧的原因是俄罗斯的侵乌战争，是俄军在二十国峰会召开期间对乌克兰城市的无差别轰炸。

二十国集团在峰会闭幕这一天发表联合声明，对俄罗斯发动侵略乌克兰的战争深表惋惜，要求俄军无条件撤出乌克兰。声明说，尽管有不同看法，但二十国集团的大多数成员强烈谴责俄罗斯侵乌战争。

（La Presse canadienne, adaptation en chinois par Wei Wu)